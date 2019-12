Els infants podran fer cagar el tió entre demà divendres dia 20 i dilluns 23 de desembre de les 17.30 a les 19.30 hores a la plaça del Poble. Els majestuosos cavalls lluminosos de la companyia francesa Des Quidams portaran de nou aquest dissabte a la tarda, per tercer any consecutiu, la màgia a l’avinguda Meritxell.

El Poblet de Nadal enceta avui un ampli programa d’activitats per a aquests dies amb propostes per a tothom. A partir de demà divendres i fins el proper dilluns, entre les 17.30 i les 19.30 hores, els infants que es vulguin apropar a la plaça del Poble podran fer cagar el Tió gegant que des de fa setmanes resta descansant i menjant, a punt per rebre els cops de bastó de la canalla. A més, des del cap de setmana passat ho fa amb la bufanda gegant que van teixir els infants en un taller participatiu. La companyia El Sidral amenitzarà el Caga tió i tots els nens i nenes que hi participin rebran llaminadures de regal. L’espectacle es repetirà les tardes de dissabte, diumenge i dilluns.

Un dels plats forts d’aquest cap de setmana arribarà dissabte a la tarda, amb l’espectacle itinerant de gran format Fiers à cheval, de la companyia francesa Des Quidams, i que ja s’ha convertit en tot un emblema del Poblet de Nadal. L’animació, que torna per tercer any consecutiu a Andorra la Vella, durà a partir de les 18.30 hores un grup de cavalls gegants lluminosos a l’avinguda Meritxell, que desfilaran de manera majestuosa fins a la plaça Príncep Benlloch al ritme de la música.

Tant dissabte com diumenge al migdia (de 13 a 15 hores) també tornen els Tastos al Mercat, amb un parell de propostes gastronòmiques de nivell a la plaça del Poble. Dissabte serà el torn del xef andorrà Carles Flinch, que prepararà escudella de Nadal i canelons de Sant Esteve. Diumenge, el mestre paeller i campió del món Abundi Monterde cuinarà arrossos als assistents.

A la plaça del Poble també es reprendrà la 4a Mostra de Nadales, que entre demà divendres i diumenge acollirà les actuacions d’Efrem Roca i David Amat, Els Pali, Happy to Lucky, Bsharp i Manu & The Vodkas (consulteu els horaris dels concerts a andorralavella.ad/nadal).

La tarda del dimarts, 24 de desembre, arribarà un dels moments més emocionants del Nadal amb la visita del Pare Noel, que a partir de les 17 hores desfilarà des del carrer de la Unió fins a la plaça Príncep Benlloch. I a partir de les 18 hores rebrà, a la Plaça del Poble, tots els infants que el vulguin saludar de prop.

El Mercat, l’Oficina de Correus, el Parc de Nadal i el túnel de llum

En paral·lel, segueixen en funcionament les activitats fixes del Poblet de Nadal. Així doncs, aquesta tarda a partir de les 17 hores reobre el Mercat de Nadal, que estarà també en funcionament els dies 23, 24, 26 i 27 de desembre durant tota la jornada (entre les 11 i les 21 hores).

A més, cada dia a les 18, 19 i 20 hores –i els caps de setmana també a les 21 hores- l’espectacle audiovisual Un Nadal de llum i so al túnel situat a la plaça de la Rotonda sorprendrà els vianants que circulin per la zona.

Pel que fa a les activitats adreçades específicament al públic infantil, la plaça Guillemó acull l’Oficina de Correus Màgica, regentada per un grup de menairons i on els infants poden dipositar les cartes que adrecen al Pare Noel i als Reis. Es manté en funcionament cada dia fins al 4 de gener entre les 17.30 i les 20 hores. Al Parc de Nadal, situat a la confluència de les avingudes Meritxell i Riberaygua (antiga caserna de bombers), els menuts tenen l’oportunitat de lliscar cada dia i fins al 5 de gener sobre la pista de gel sintètic i sobre un trineu al tobogan de grans dimensions.