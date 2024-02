El CAEE torna a ser l’equipament cultural més visitat amb 12.500 persones durant el 2023

Una de les peces japoneses exposades al CAEE (comuee)

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) tanca el 2023 amb un nou rècord de visitants. Durant els dotze mesos de l’exercici passat, l’equipament cultural de la parròquia ha rebut un total de 12.481 persones, el que representa un 31% més respecte al 2022 (9.546 visitants). Això suposa que el CAEE continua sent l’equipament cultural d’Andorra més visitat, segons apunten des del centre escaldenc. La major part de les visites s’han centralitzat durant els mesos de juliol (1.788 visites), agost (2.520 visites), setembre (1.582 visites) i octubre (1.002 visites).

L’exposició temporal més visitada ha estat Japó. Una història d’amor i guerra que ha rebut fins a 5.820 visitants. Una xifra que ha estat repartida entre els tres mesos que ha estat programada (del 27 de juny al 23 de setembre de 2023). A més, la mostra ha despertat l’interès del públic jove, és a dir, en edats compreses entre els 14 i 25 anys. En aquest sentit, un 11% del públic total prové d’aquesta franja d’edat que, alhora, suposa el doble de la xifra habitual de visites que rep el CAEE d’aquest perfil d’edat.

L’exposició de l’artista andorrana Sam Bosque Personae. Nel mezzo del cammin di nostra vida ha estat l’altra mostra més visitada durant el 2023 arribant a les 1.552 visitants. En aquest sentit, cal ressaltar també l’interès que va generar la visita guiada amb Sam Bosque que va aplegar fins a 65 persones.

De fet, les activitats paral·leles a les exposicions temporals i permanents han estat molt ben acollides pel públic. Un total de 1.781 persones han participat en alguna d’elles sent, per exemple, les programades al voltant de Japó. Una història d’amor i guerra les de més èxit.

Respecte al perfil del visitant, el CAEE segueix sent un referent nacional. D’aquí s’explica que el 55% dels visitants siguin del país. Per nacionalitats, cal destacar que el 27% del públic prové d’Espanya, el 13% de França i el 5% restant d’altres països. Fixant-se en el perfil de la visita, cal dir que el 42% dels visitants del CAEE fan la seva visita de forma individual. Una dada que demostra que el visitant també acudeix al CAEE per interès o desig propi i no només per trobar-se en el marc d’un grup organitzat, que representen un 58% del total de visites.