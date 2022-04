El CAEE exposa ‘Basat en històries reals’, una mostra fotogràfica que dona veu als autors

Normalment, són comissaris o historiadors els que posen el text a les exposicions i els espectadors interpreten, però… i si parlessin els mateixos autors? A partir d’aquest dijous el CAEE exposa ‘Basat en històries reals’ de la Fundació Colectania, una mostra de fotografia on és el fotògraf el que explica què hi ha darrere les instantànies.

Moltes vegades ens preguntem què hi ha darrere una fotografia. N’hi ha amb intencions artístiques com l’homenatge de Joan Fontcuberta als dibuixos càustics de Topor. D’altres afirmen relacions a través d’un viatge com el de Marie del Moral amb l’artista Miquel Barceló i algunes que exposen el nostre pensament.

Irene de Mendoza, directora artística de Colectania, explica que “comissaris, historiadors i institucions fan les seves pròpies lectures, també els visitants, però en aquest cas trobàvem interessant posar l’accent en els mateixos fotògrafs”.

En l’exposició descobrim fotografies que podrien semblar fotogrames d’una pel·lícula, no obstant això resulten ser fotografies d’una prostituta de nom Eloísa Sánchez que, fins i tot, apareixia en un llibre de Camilo José Cela.

Joan Colom va posar la imatge i Cela va fer el text del llibre “Izas, Rabizas i Calipoterras”. La llegenda adjunta afirma que la protagonista els va denunciar. La demanda no va prosperar, però Colom va passar dècades sense disparar pels carrers. Per saber què més va fer l’artista es pot acudir al QR que connecta amb la resta de la col·lecció.

De Mendoza detalla que disposen de “més de 3.000 fotografies i aquesta idea de la narració que trobem en els fotògrafs ens semblava interessant poder donar l’oportunitat de completar les històries a través de la nostra pàgina web”.

‘Basat en històries reals’ aplega un centenar de fotografies que es podran veure fins a l’11 de juny al CAEE.