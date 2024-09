El Cadí La Seu guanya el VI Trofeu Encamp davant el Toulouse Métropole (80-58)

Foto de família amb les autoritats encampadanes i els equips del Cadí La Seu i el Toulouse (Comú d’Encamp)

El Pas de la Casa ha acollit aquest divendres a la nit la cloenda del VI Trofeu de bàsquet de la parròquia, amb el partit de categoria femenina, amb victòria del Cadí La Seu davant el Toulouse Métropole Basket per 80 a 58. El partit d’ahir és el segon dels dos que conformen el Trofeu, el d’aquest divendres al Pas de la Casa, en categoria femenina, i el de categoria masculina, que va enfrontar els dos equips d’ACB i donar la victòria al BC Andorra contra l’Hiopos Lleida, el passat 23 d’agost, a Encamp.

L’amistós d’avui ha estat també el punt i final de la primera estada de pretemporada que el Toulouse Métropole Basket realitza al Pas de la Casa. L’equip tornarà a mitjans de setembre per a continuar preparant la temporada en terres andorranes.

La cònsol major, Laura Mas, i el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, acompanyats de Josep Ma Puy, representant de Caritas Encamp, han entregat els trofeus a les capitanes davant un públic entregat i nombrós, principalment d’aficionats que s’han desplaçat des de la Seu d’Urgell.

La cònsol major ha agraït la col·laboració de tothom en aquest tipus d’esdeveniments “on l’esport com a protagonista suma esforços per causes a solidàries”.

Un Cadí La Seu, més rodat ha generat molt bones sensacions amb la plantilla molt renovada, però amb jugadores que han demostrat venir a competir sense complexos i amb el recent fixatge d’Isaac Fernàndez a la banqueta, no ha deixat espai a les franceses que tot i que han plantat cara no han pogut superar un Cadí La Seu que augura una molt bona temporada.