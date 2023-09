El Cadí Circuit Fer continua diumenge amb la Radikal Estana

Cartell de la IX Radikal Estana (RàdioSeu)

Després de l’estrena de la novetat d’enguany, la Vertical Prat, el Cadí Circuit Fer continuarà aquest diumenge, 10 de setembre, amb la Radikal Estana, que arriba a la 14a edició. La prova és una de les més veteranes del calendari d’aquesta lliga de curses de muntanya, és l’única que se celebra a la Cerdanya i té com a principal atractiu el fet que transcorre per la cara nord de la serra del Cadí.

Les inscripcions en línia continuen obertes fins aquest divendres a la mitjanit. Es poden fer a l’enllaç que hi ha publicat al web del Cadí Circuit Fer. També s’acceptaran inscripcions d’última hora el mateix dia de la prova, tot i que amb un recàrrec. El preu és de 15 euros per a la majoria de categories tret de marrecs i xics, en què val 10 euros. Els no federats han d’adquirir una assegurança de dia, que té un cost de 3 euros.

La Radikal Estana, amb una distància de 12 km i un desnivell positiu de 700 metres, permet gaudir d’una de les parts més icòniques i espectaculars de la serra del Cadí. Passa al voltant dels Prats del Pous, Prat de Cadí i el Sol de l’Orri, tot seguint el camí que l’organització de la cursa va recuperar ara fa poc temps i que anys enrere es feia servir per a arribar al capdamunt de la serra de la manera més ràpida i vertical, atès que la via arriba gairebé fins a l’entrada de la Canal de Llitze.

La recollida de dorsals es farà diumenge mateix, a 2/4 de 9 del matí, i al cap d’una hora (9.30 h), hi haurà la sortida, tant en les categories d’adults com en les infantils.