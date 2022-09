El Cadí Circuit Fer continua amb la Radikal Estana

El Cadí Circuit Fer afronta ja la recta final de la temporada i reapareix aquesta setmana amb la 8a edició de la Radikal Estana. Per als qui vulguin confirmar-hi la seva plaça, el termini d’inscripció prèvia finalitza avui dijous, a la mitjanit (23.59 h). El tràmit es pot fer a través del portal web del Circuit Fer. De moment ja hi ha al voltant d’uns noranta inscrits per a la cita.

La cursa es disputarà aquest dissabte, dia 10. Des de 2/4 de 9 del matí es podrà recollir els dorsals. La sortida serà al cap d’una hora (9.30 h), tant per a la cursa principal com per a la modalitat Petit. El mateix dia de la cursa s’acceptaran inscripcions d’última hora, tot i que amb un recàrrec sobre el preu inicial.

La Radikal Estana és l’única cursa del Cadí Circuit Fer que se celebra a la comarca de la Cerdanya, concretament al municipi de Montellà i Martinet. Un dels seus principals atractius és la possibilitat de posar-se a prova sota les impressionants parets de la cara nord de la serra del Cadí, les quals, els corredors poden sentir de ben a prop des dels prats del Pous.

Després d’assolir Prat de Cadí i el Sol de l’Orri, els participants segueixen endavant pel camí que l’organització de la cursa va recuperar ara fa poc temps i que anys enrere es feia servir per a arribar a dalt de la serra d’una manera molt rapida, perquè permet arribar gairebé fins a l’entrada de la Canal de Llitze. Després els corredors tornen a baixar fins a Estana, on hi ha la meta.