El Cadí Circuit Fer 2024 comptarà amb tretze proves i incorpora la Cursa del Pla de Sant Tirs

Mapa de curses del Cadí Circuit Fer 2024

El Cadí Circuit Fer 2024 inclourà un total de 13 curses, al llarg de vuit mesos i organitzades des de diverses poblacions d’arreu de l’Alt Urgell, a més d’una cita a la Cerdanya i una altra a Andorra. El calendari de la lliga de trail running de l’Alt Urgell, que s’ha fet públic aquests dies, presenta novetats un any més; concretament la incorporació de la Cursa del Pla de Sant Tirs, una nova proposta que es va estrenar el mes d’agost passat i que aquest any vinent, en la seva segona edició, entra al Circuit Fer en la condició de “cursa amiga”.

La primera cita de la nova temporada serà el 9 de març amb una altra prova que s’ha estrenat aquest 2023: l’Embarrancada, a Coll de Nargó, de 10 km i un desnivell positiu de 500 metres. Aquesta vegada, ja serà puntuable per als rànquings. I el 30 de març i tot coincidint amb Setmana Santa, hi haurà la VII Volta Peramola (25 km i 1.500 m. de D+).

El mes següent portarà dues proves més. La Marató de Boumort, que també arriba a la setena edició i que es recupera després de la pausa d’enguany, estrena noves dates i es farà el 13 d’abril a Organyà. És el repte més llarg del Circuit Fer: 42 km i un desnivell total de 2.150 metres en el seu traçat principal. Al cap de dues setmanes, el 27 d’abril, hi haurà la IV Berén-Sant Quiri, a les Valls d’Aguilar (19 km i 1.200 m de D+).

Més endavant, el 18 de maig el calendari farà la seva primera parada a la Seu d’Urgell, amb la XVII Cursa Escanyabocs (21 km, amb 852 m D+). I per a cloure la primera meitat de la lliga, es tornarà a Organyà l’1 de juny per a celebrar un altre clàssic: la cursa vertical Arruix de Santa Fe (4,3 km, amb 670 m D+).

Després de la pausa del mes de juliol, la competició es reprendrà el 4 d’agost amb la Trobada d’Aristot, la cursa més veterana del circuit juntament amb l’Escanyabocs. El seu recorregut principal consta de 24 km i 1.750 metres de desnivell. I tot just sis dies després, el 10 d’agost, serà el torn de la II Cursa del Pla (8 km, amb 500 m D+). Per a tancar el mes, el 31 d’agost hi haurà una altra cita estrenada enguany: la II Vertical Prat, a Fígols d’Organyà (5,5 km, amb 764 m D+).

La setmana següent, el 8 de setembre, el calendari tornarà al Baridà per a la Radikal Estana, que arriba a la 10a edició i que és l’única d’aquestes proves que se celebra a la Cerdanya. Consta de 13 km i un desnivell de 700 metres. El mateix mes, el 22 de setembre, la Seu d’Urgell acollirà la IV Vertical Urgellet (5,7 km, amb 791 m D+), amb sortida des del Palau d’Esports.

Per a acabar, el 6 d’octubre hi haurà la 6a edició de La Foranca, a Alàs i Cerc (21 km, amb 550 m D+). I el Cadí Circuit Fer 2024 abaixarà el teló el 27 d’octubre amb l’onzena Travessa Transfronterera, entre Sant Julià de Lòria i la Seu (20,6 km, amb 1.495 m D+).