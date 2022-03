El Cadí Circuit Fer 2022 presenta un atractiu calendari de curses per muntanya a l’Alt Urgell

El Cadí Circuit Fer, el programa de curses per muntanya de l’Alt Urgell, comptarà enguany amb 10 proves, a més de l’Embarrancada de Coll de Nargó, que debuta enguany com a cursa amiga. El calendari de competicions ha estat presentat aquest matí a la seu del Consell Comarcal per part del president de la Unió Excursionista Urgellenca, Carlos Guàrdia, i el vocal responsable del Circuit Fer, Marc Segarra.

Els representants de l’entitat organitzadora han posat de manifest que preveuen que l’edició d’enguany del Circuit Fer representi la tornada a la normalitat, després de les limitacions derivades de la pandèmia l’any 2021 i, sobretot, el 2020, quan només es va poder celebrar una cursa. Pel que fa a la participació, el ritme d’inscripcions a les dues primeres curses fa preveure que es puguin assolir números similars als dels anys 2017-2018-2019, quan la xifra total de participants estava al voltant dels 2.000. Els organitzadors també confien que l’obertura dels estudis universitaris de l’INEFC a la Seu d’Urgell ajudarà a donar projecció al Circuit Fer i n’augmentarà la participació.

El calendari s’encetarà justament amb l’Embarrancada, el pròxim 3 d’abril al terme de Coll de Nargó. Es tracta d’una cursa de 10 quilòmetres amb un desnivell positiu acumulat de 500 metres. La Volta a Peramola serà la següent cursa, de 23 km i 1.500 metres de desnivell, el 16 d’abril. Seguiran després la Berén – Sant Quiri, de 17 km i 1.200 metres de desnivell, programada per al dia 7 de maig; l’Escanyabocs, de 24 km i 1.300 metres de desnivell, el 21 de maig; i l’Arruix Santa Fe, de 4,3 km i 670 metres de desnivell, que tindrà lloc el 4 de juny.

Les altres curses seran la Trobada d’Aristot, el 21 d’agost; la Radical Estana, el 10 de setembre; la Foranca, el 9 d’octubre; la Vertical Urgellet, el 16 d’octubre; la Marató de Boumort, el 29 d’octubre; i la Travessa Transfronterera de la Seu d’Urgell a Sant Julià de Lòria, el 5 de novembre.

El Circuit Fer 2022 compta amb el suport i la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, la Diputació de Lleida, la Cooperativa Cadí i PEUSA.