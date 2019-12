L’èxit del bus exprés el situa com una de les alternatives de transport públic. El creixement ha estat significatiu els darrers mesos. També ha crescut notablement el servei a la L-1. Des de l’empresa concessionària atribueixen l’augment d’usuaris a la freqüentació més gran i ampliació d’horaris i també que s’ha millorat notablement l’atenció. De fet des de fa uns mesos els xofers reben una formació específica en atenció als usuaris. “Hem posat una flota nova i n’han d’arribar dos més per acabar-la de completar. Tenim tots els conductors formats en atenció al client i els hi hem posat un uniforme amb camisa i corbata per donar una bona imatge i, sobretot, que siguin amables amb els passatgers”, assegura el director general d’autocars Nadal, Bartumeu Gabriel.

A curt termini caldrà fer ajustos, com ara disminuir les freqüències en èpoques de menys demanda, com ara vacances i cap de setmana. També s’ampliarà el recorregut. El bus Exprés s’allargarà fins al pont de Fontaneda, on hi ha la nova rotonda, però “s’ha de proposar, ho hem parlat una mica i de cara al mes de gener…”, preveu Gabriel.

Les últimes xifres publicades pel Govern apunten que en general el transport públic ha guanyat uns 30.000 usuaris respecte a l’any passat entre setembre i novembre. Per al 2020 el Govern preveu revisar els preus d’alguns trajectes, especialment els que arriben al Pas de la Casa.