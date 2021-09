El Bus a la Demanda d’Escaldes compta més de 12.000 usuaris en menys de tres mesos

El bus a la demanda d’Escaldes-Engordany ha transportat 12.346 persones entre el 21 de juny i el 15 de setembre. Això representaria, extrapolant amb les dades de població de la parròquia, que ha estat utilitzat per gairebé tots els habitants de la parròquia almenys un cop. La bona acceptació del servei també es pot constatar en les dades de les persones registrades a l’App Ride Pingo, 1.688 en total.

El nombre de viatges realitzats ha seguit una evolució a l’alça des de la posada en marxa del servei, augmentant una mitjana del 10% cada setmana. Així doncs, a hores d’ara, es registren entre 100 i 180 viatges diaris, unes xifres que superen totes les expectatives.

Respecte a l’origen del trajecte, es constata que el 39% prové del centre d’Escaldes-Engordany i el 28% d’Engolasters i Camp del Serrat. També hi ha un 7% de Fiter i Rossell i un altre 7% de la Solana i Can Noguer. Per darrere hi ha Caldea i Parc de la Mola (5%); la Plana (5%); els Vilars, Can Diumenge i Roca Corba (5%); Sant Jaume, Comes de Guem, Ermengol Serra i Sa Calma (4%); i carretera de l’Obac (1%).

Quant al destí del trajecte, el més sol·licitat pels viatgers ha estat el centre d’Escaldes-Engordany (29%) i Engolasters i Camp del Serrat (27%). Segueix Fiter i Rossell (9%); Sant Jaume, Comes de Guem, Ermengol Serra i Sa Calma (9%); Vilars, Can Diumenge i Roca Corba (7%); la Solana i Can Noguer (7%); Caldea i Parc de la Mola (5%); la Plana (5%); i carretera de l’Obac (2%).

És amb aquestes dades a la mà que es constata que el bus a la demanda dona resposta a una necessitat existent que fins ara no estava coberta, exposa el comú en un comunicat de premsa. Així, el servei permet desplaçar-se fàcilment per la parròquia des de zones amb més pendent com Fiter i Rossell i Sant Jaume i zones més allunyades com Engolasters o Can Diumenge. I tot això es pot fer invertint-hi el mateix temps que desplaçant-se amb el vehicle privat. El temps d’espera del bus a la demanda és de 10 minuts i 26 segons de mitjana i el temps de viatge és de 10 minuts i 49 segons. Així doncs, el 62% dels usuaris esperen l’arribada del bus menys de deu minuts i el 90% menys de vint minuts mentre que el 59% destina al viatge menys de 10 minuts i el 90% menys de 20 minuts. “Es tracta d’un temps de trajecte similar o fins i tot més curt que el que es

realitza amb el cotxe, ja que aquest és un servei porta a porta que permet estalviar-se l’estona que es triga a aparcar i arribar fins al lloc de treball”, destaca la consellera de Medi Ambient, Mobilitat i Urbanisme, Cèlia Vendrell. El bus a la demanda és l’únic servei porta a porta del país, ja que no té parades predefinides.

La cònsol major, Rosa Gili, ha aprofitat la roda de premsa per anunciar la posada en funcionament, des d’aquest dilluns mateix, de les adaptacions d’accessibilitat d’un dels quatre busos existents amb plataforma d’accés amb cadira de rodes. Gili ha volgut puntualitzar que “aquesta adaptació no es va exigir a la companyia adjudicatària atès que estàvem davant d’un període prova pilot, però ara, en vista dels resultats obtinguts fins al moment, ja ha arribat el moment d’aplicar aquestes mesures d’accessibilitat”. Operativament, les persones que requereixin d’aquest bus adaptat han de trucar, imprescindiblement, al call center per fer la reserva.

Una altra de les novetats exposades a la roda de premsa ha estat l’anunci que el Bus a la Demanda seguirà sent gratuït mentre duri la prova pilot.

Vendrell ha celebrat l’acceptació del servei per part de la ciutadania. La consellera ha destacat l’impacte que aquest canvi d’hàbits de mobilitat té en el medi ambient, la qualitat de l’aire i la salvaguarda del planeta, sobretot en el moment de crisi climàtica que s’està vivint. En aquest sentit ha afirmat que “això està dins del moviment mundial al qual ens hem de sumar tots per garantir la vida al planeta”.

El Comú d’Escaldes-Engordany confia que el sistema es pugui estendre a altres parròquies tenint en compte els bons resultats obtinguts.