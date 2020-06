El Bike Park de Vallnord connecta els circuits amb Arinsal

Aquest dijous 23 de juny, Vallnord – Pal Arinsal i el Comú de la Massana, han presentat totes les novetats que els diferents clients es trobaran en aquesta temporada d’estiu 2020. L’estació de la Massana obrirà les seves portes el proper 27 de juny amb el 100% dels circuits oberts i tota la part d’activitats del Mountain Park, pensats per a grups i famílies. Aquesta és una temporada molt especial, ja que es tracta d’una edició on Vallnord – Pal Arinsal celebra 35 anys des del dia de la inauguració de les activitats d’estiu i 15 anys de l’obertura del Bike Park. La temporada que té prevista una durada de 77 dies amb data de finalització el proper 13 de setembre.

Coincidint amb els 15 anys de l’obertura del Bike Park, Vallnord – Pal Arinsal connecta els seus circuits amb el sector d’Arinsal. L’estació té la previsió de construir durant aquesta temporada el primer circuit al sector d’Arinsal, oferint per les properes temporades un bike park amb circuits als dos sectors. Serà un circuit de descens d’uns 5,5 km amb un desnivell de 950 metres. Mentre es realitza la construcció del circuit, els clients podran accedir al sector d’Arinsal des d’inicis de temporada a través del telefèric, que a partir d’aquest estiu també estarà habilitat per accedir amb bicis. Un cop arribin al Port Negre, els usuaris podran baixar pel camí habilitat per a vehicles de muntanya i arribar al poble d’Arinsal de forma còmoda i fàcil. Per tornar a accedir al Bike Park, els riders hauran de baixar fins al poble de la Massana i tornar a agafar el telecabina que els deixarà de nou a la Caubella de Pal. Aquesta connexió permetrà dinamitzar el poble d’Arinsal i facilitar l’accés a tots els serveis i instal·lacions del poble.

Per aquesta temporada, l’estació també fa una posta en aconseguir un major impacte en favor al medi ambient. D’aquesta manera, eliminen la producció de tots els mapes del Bike Park, així com les cartes dels restaurants. Els mapes podran trobar-se a través de la APP, Ski And Bike, i les cartes, amb un codi QR col·locat a totes les taules. Així mateix, Vallnord – Pal Arinsal fa una aposta pel seu marxandatge, que després de molta demanda, els clients podran adquirir els productes de l’estació de manera on-line, a través de la seva botiga virtual attitude.vallnordpalarinsal.com.

Una altra de les grans novetats de la temporada és el nou conveni amb l’oficina de Turisme de la Massana. A partir d’aquesta temporada, Vallnord – Pal Arinsal tindrà un nou punt de venda a l’oficina de turisme i un dels seus grans objectius és seguir creant sinergies per apropar als clients els productes de l’estació de la Massana així com serveis i productes de km 0 de la parròquia.

Destacant l’àrea de venda digital, Vallnord – Pal Arinsal amplia aquest estiu la venda dels seus productes. En aquest cas, l’estació oferirà a partir d’ara l’opció de reservar taula a certs restaurants de l’estació i a la vegada, millora el seu cercador de paquets. Es tracta del paquet d’allotjament i forfet de bike, que serà molt més dinàmic i flexible que fins ara.

NOVETATS MOUNTAIN PARK

L’estació segueix fent una gran aposta per les activitats durant l’estiu i Snowplus és una gran aposta per als més petits, ja que és el lloc ideal per a iniciar-se en esports d’estiu i gaudir de la muntanya de forma alternativa. Ofereix un gran ventall d’activitats per a totes les edats i per gaudir d’uns dies únics. Pel que fa a les activitats, l’estació realitzarà descomptes per la compra anticipada de forfets d’activitats, una estratègia que Vallnord – Pal Arinsal ja realitza durant l’hivern. En aquest cas, en funció del paquet escollit, els clients podran gaudir d’un 10% de descompte amb la compra anticipada de 24 hores d’antelació. Finalment, com ja és costum, Vallnord – Pal Arinsal dona l’opció als usuaris del forfet extraescolar de Ski Andorra i el forfet de temporada d’hivern Valls del Nord 19/20, ambdós casos de fins a 15 anys, accedir durant l’estiu a les instal·lacions de Vallnord – Pal Arinsal sense cost. Recordar també que els usuaris amb forfet Ski&Bike de la temporada 19/20 encara podran gaudir de les instal·lacions per aquesta temporada d’estiu 2020.

En restauració, aquesta temporada es continuaran efectuant, a més d’oferir tota l’oferta gastronòmica diurna, els serveis de sopars d’alta muntanya i els aperitius d’alçada. Com a novetats, aquesta temporada es digitalitzen totes les cartes per evitar el contacte amb paper i aconseguir un impacte positiu en el medi ambient i es col·loquen taules a diferents punts de l’estació perquè els clients puguin gaudir del servei take away. Vallnord – Pal Arinsal vol que totes les persones puguin gaudir de les muntanyes amb seguretat i tranquil·litat, per aquest motiu han posat a disposició una opció per endur el menjar.

Aquest any, els esdeveniments a Vallnord – Pal Arinsal s’han reduït de forma considerable però tot i així, aquesta temporada acollirà dos esdeveniments: La Volta als Ports, el proper 9 d’agost i la festa del club piolet, el 13 de setembre, que tancarà la temporada d’estiu 2020. Tant el Bike Park, el Mountain Park i la restauració, estaran disponibles a partir del 27 de juny fins al 8 de setembre de forma ininterrompuda i l’estació té previsió de tancar la temporada el cap de setmana de l’11, 12 i 13 de setembre.

Aquesta temporada anirà acompanyada de seguretat. Vallnord – Pal Arinsal és una destinació segura, ja que han treballat en uns protocols sanitaris que permetran garantir la pràctica esportiva a l’estació.

DESCOBERTA DE LA NATURA I EL PATRIMONI

L’oferta ecoturística del Comú de la Massana d’enguany ha començat abans d’hora i s’ha destinat al públic local. Les “Experiències d’alçada” estan tenint un gran èxit, amb ocupació de totes les propostes durant tot el cap de setmana. Aquesta proposta tenia com a doble objectiu promocionar les professionals del sector de la muntanya de la parròquia i fer descobrir la muntanya al públic local. De cara als mesos de juliol i agost es continua amb aquesta filosofia, comptant amb els guies de muntanya i monitors de la parròquia i millorant l’oferta, fent servir com a termòmetre les sortides gratuïtes del juny. Hi haurà activitats de dilluns a diumenge, des de rutes fins als principals pics, fins a sortides per descobrir els productors locals o d’excursions interpretatives per conèixer l’entorn geològic, la flora, la fauna, el patrimoni cultural i natural de la Massana. A més, també s’incorpora una oferta de benestar enmig de la natura, amb banys de salut i ioga a l’aire lliure.