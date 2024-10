El benestar emocional, uns dels reptes als centres educatius per al curs 2024-2025

La metgessa Montserrat Dolz durant la seva intervenció (SFGA)

La importància del benestar emocional entre els infants i els adolescents en l’àmbit escolar ha estat una de les fites que ha marcat el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, com a prioritàries, durant l’acte d’inici del curs escolar 2024-2025, celebrat aquest dilluns. “De la mateixa manera que hem viscut una transformació digital, potser cal viure una petita transformació relacional, apostar per models socials, personals i educatius que enforteixin la resiliència i que ajudin els infants i joves a afrontar les adversitats i les dificultats com a reptes, amb plenitud de capacitats”, ha assegurat Ladislau Baró.

Per aquest motiu, el titular d’Educació ha explicat que des del Ministeri s’està formant els docents en aquesta matèria. “Tot i que les escoles no han de tenir un paper sanitari, entenem que han de comptar amb un cert coneixement per a poder entendre mínimament el que passa”, ha relatat el ministre.

En aquest sentit, Ladislau Baró ha remarcat la importància de “poder parlar-ne obertament i posar de manifest que els trastorns mentals existeixen, i que cal poder parlar-ne sense embuts, per a vèncer l’estigma i trobar camins d’encaix en la nostra vida i quotidianitat”.

L’acte d’inauguració del curs escolar 2024-2025 ha comptat amb una ponència sobre benestar escolar a càrrec de la doctora Montserrat Dolz, metgessa psiquiatra infantil i juvenil de l’Hospital Sant Joan de Déu.