El BEI accepta Andorra com a país elegible per a accedir als seus programes de finançament

El secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà, ha anunciat aquest divendres que el Govern ha arribat a un acord amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI) per a poder accedir als mecanismes de finançament del banc de la Unió Europea. Ballestà ha explicat que el procés va concloure el 10 d’agost d’enguany quan la junta de governadors del BEI va aprovar el nomenament d’Andorra com a país elegible “per a poder participar als mecanismes de finançament del banc”.

Així, culmina un procés que va iniciar-se al juny del 2020, quan el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, va fer la petició formal a aquest organisme europeu. Marc Ballestà ha explicat que és “una molt bona notícia” perquè “és el primer cop que un país tercer –que no és membre de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu– pot accedir als programes de finançament del BEI”.

Una vegada aprovat l’accés d’Andorra, ha continuat el secretari d’Estat, “el proper pas per a completar el procés és signar el conveni que regularà la relació entre Andorra i el Banc Europeu d’Inversions”. “És un procés en el qual ja estem treballant, en breu començarem les reunions de treball”, ha afegit.

El secretari d’Estat ha posat en relleu que el Govern d’Andorra, de la mateixa manera que els altres països elegibles d’aquest banc europeu, tindrà accés al finançament per a projectes concrets. És a dir, l’Executiu haurà de presentar el projecte i els seus detalls per a poder rebre posteriorment, si obté el vistiplau del BEI, el finançament.

De fet, una vegada el país rebi el finançament, amb unes condicions avantatjoses que s’hauran de negociar per a cada projecte, també es podrà beneficiar de l’assistència tècnica d’experts del mateix Banc Europeu d’Inversions per tal de desenvolupar i implantar el projecte en qüestió.

Ballestà ha destacat que haver estat nomenat com a país elegible per part del BEI és el resultat del treball “d’homologació internacional d’Andorra, com ara haver esdevingut membre de l’FMI o del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa”, així com el fet que “els marcs legals que regulen Andorra són equiparables als de la UE”. “Els diferents països –que formen el BEI– han reconegut la validesa d’Andorra”, ha clos.