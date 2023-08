El BC Andorra torna al Pas per a preparar la temporada

La plantilla del BC Andorra d’estada al Pas (Comú d’Encamp)

El Pas de la Casa acull, un any més, una estada de pretemporada del BC Andorra, que des d’ahir dilluns i fins demà dimecres s’entrena a la vila per a preparar l’inici del curs esportiu, seguint amb la col·laboració anual que el club i la corporació acorden cada temporada.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha rebut aquest matí de dimarts als jugadors i membres del cos tècnic amb Natxo Lezkano al capdavant i ha destacat que l’estada del BC Andorra al Pas de la Casa “ja comença a ser una tradició”. Des del comú estem “encantats d’acollir-los un any més”.

El conseller també ha recordat que aquest dijous comença el V Trofeu Encamp de bàsquet, que enguany compta amb dos partits: el BC Andorra contra el Limoges CSP i, en la categoria femenina, el Barça CBS contra el Cadí La Seu. Pel que fa al partit femení, Fernàndez ha assegurat que la idea és “mantenir-lo. Volem seguir tenint equips que vinguin a fer pretemporada, tenir partits, activitat i moviment. Per a nosaltres, tenir un trofeu d’Encamp tant en categoria femenina com masculina és molt positiu”.

D’altra banda, el president del Bàsquet Club Andorra, Gorka Aixàs, ha assegurat que l’estada al Pas de la casa és “uns dies bons que acaben sent importants per com anirà la temporada. La resta de vegades que hem vingut ens ha anat molt bé i la veritat és que és un temps que podem aprofitar per a estar junts i entrenar en unes instal·lacions que són envejables”.

L’entrenador del BC Andorra, Natxo Lezkano, també ha destacat el fet que preparar la pretemporada al Pas de la Casa “ens ajuda a estar concentrats, a treballar i fer equip. Quan venim al Pas podem entrenar i, alhora, conviure i tenir temps de fer grup i conèixer-nos, que és molt important. I fer-ho en unes instal·lacions i un entorn meravellós com aquest ens ajuda encara més”. Per tot, “estem encantats de venir un any més”.

Després de l’entrenament d’aquest matí, l’equip ha realitzat una activitat de kàrting al Circuit Andorra – Pas de la Casa.





V Trofeu Encamp de bàsquet, el 24 i 31 d’agost amb entrades ja a la venda

El BC Andorra jugarà aquest dijous el primer partit de pretemporada després de tornar a l’ACB. L’esdeveniment tindrà lloc al Complex Esportiu d’Encamp, a les 20 hores, i serà el primer dels dos partits que enguany acull el V Trofeu Encamp de bàsquet. L’equip andorrà ja és tot un clàssic del trofeu i, enguany, s’enfrontarà al Limoges CSP (que també repeteix estada a Encamp).

El segon partit del trofeu serà de categoria femenina, en aquesta ocasió, entre l’equip del Barça CBS, que es trobarà d’estada esportiva a Encamp la propera setmana i el Cadí La Seu, l’equip de primera divisió que porta més de vint anys a l’elit del bàsquet femení. Aquest segon partit es disputarà el dijous 31 d’agost, també a les 20 hores, al Complex Esportiu d’Encamp.

Les entrades ja són a la venda i es poden adquirir comuencamp.ad. El preu és de 15 euros per l’entrada conjunta dels dos partits i 10 euros si s’agafa entrada individual per a cada partit.

Com en les edicions anteriors, la recaptació de les entrades anirà, íntegrament, destinada a Càritas d’Encamp per a desenvolupar projectes solidaris.