El BC Andorra s’estrena amb derrota a l’ACB després d’un últim quart per a oblidar (71-91)

Jugada del partit disputat aquest dissabte a la Bombonera. Foto: Gran Canaria

El BC Andorra ha començat amb mal peu -i a casa- aquesta temporada a l’ACB després d’una contundent derrota (71-91) davant del Gran Canaria, sobretot per la incomprensible baixada de braços en l’últim quart amb un escandalós parcial de 13-29. El partit ha començat costa amunt per als de Natxo Lezkano, amb un primer quart en el qual costava trobar cistelles fàcils davant la forta defensa dels canaris. Dos exjugadors de l’Andorra com Andrew Albicy i John Shurna posaven les primeres diferències en el marcador per a acabar el primer quart amb 15-23.

El segon quart, per contra, ha estat de clar color tricolor, Jerrick Harding s’ha carregat l’equip a l’esquena i acompanyat d’un bon Seykou Doumboya han aconseguit igualar el partit abans de marxar pel túnel de vestidors, deixant el matx en un momentani amb 38-38 al descans.

Al tercer quart els del Principat han començat de la millor manera, amb encert des del triple i amb Shannon Evans afegint-se a la festa que tenien muntada Jerrick Harding i Doumboya, però l’equip de Jaka Lakovic -el tècnic rival- ha trobat la tecla per a fer mal des del joc interior i han reaccionat per a capgirar el resultat a la fi del tercer període amb el 58-62 al marcador.

Incomprensible últim quart el que s’ha viscut a la Bombonera, on els locals semblaven haver-se oblidat de competir i amb un Natxo Lezkano poc operatiu des de la banda. S’ha de dir que Lakovic, aquest dissabte, ha guanyat la partida tàctica. Els canaris s’agradaven dins de la pintura, els homes exteriors com Homesley, Thomason i Carlos Alocén trobaven el seu encert per a trencar el partit i acabar amb un contundent 71-91, amb un BC Andorra que s’ha fet un fart de perdre pilotes, concretament 19 per les 7 del Gran Canaria.

El proper partit dels tricolors serà a la difícil pista del Baskonia, dissabte 5 d’octubre, a les 18 hores.





Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (15), Jerrick Harding (20), Stan Okoye (3), Nikos Chougkaz (3), Ben Lammers (6), Nacho Llovet (0), Chumi Ortega (0), Ferran Bassas (3), Felipe dos Anjos (0), Kyle Kuric (4), Sekou Dombouya (17).

Anotadors del Gran Canaria: Caleb Homesley (14), Andrew Albicy (11), Nico Brussino (0), John Shurna (6), Mike Tobey (7), Jan Urbaniak (0), J. Kjaljic (1), George Conditt IV (14), Miquel Salvó (2), Carlos Alocén (11), Pierre Pelos (12), John Thomason (13).