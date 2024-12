El BC Andorra s’enfronta dissabte a les seves pròpies baixes i a la Laguna Tenerife

Entrenament del BC Andorra a poques hores del compromís de lliga (AndorraDifusió)

Els jugadors dels BC Andorra, Rafa Luz, Shanon Evans i, Nacho Llovet no estaran disponibles per al partit d’aquest dissabte, 28 de desembre, contra un dels rivals més durs de la lliga Endesa, la Laguna Tenerife. Donades les circumstàncies, l’entrenador tricolor Natxo Lezkano necessita la millor versió dels seus jugadors que té disponibles durant els 40 minuts del matx.

I és que el BC Andorra continua arrossegant el llast de les lesions, un pes que impedeix als de Lezkano aixecar el vol en aquesta lliga. Com hagués estat l’inici de lliga sense tantes lesions? És una pregunta força complicada de respondre. Les lesions tornen a castigar el joc interior i la direcció deixant l’equip considerablement coix una setmana més.

El Tenerife és temible a totes les posicions de la pista. L’equip de Txus Vidorreta arriba amb vuit victòries i quatre derrotes. Si l’Andorra vol guanyar haurà de fer les coses durant els quatre quarts de l’encontre.

El conjunt del Principat mirarà de compensar les baixes amb l’escalf del seu públic. Val a dir que ja no queden entrades per al partit. El BC Andorra-la Laguna Tenerife es jugarà aquest dissabte, a tres quarts de nou del vespre, al pavelló del Govern, emès en directe per Ràdio Nacional i Andorra difusió.ad.