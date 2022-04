El BC Andorra s’acosta al precipici (76-93)

El BC Andorra es complica encara més el seu futur a l’ACB després de sumar aquest dissabte la 21a derrota de la temporada perdent davant el Coosur Betis, rival directe per la permanència, autor de 17 triples amb un Shannon Evans letal amb 29 punts. Després d’aquesta contundent derrota, el conjunt tricolor queda últim classificat a cinc jornades per al final de la fase regular. Franke (21 punts) i Hannah (24 de valoració), els millors dels locals.

El BC Andorra ha perdut la primera de les sis finals que li quedaven abans d’acabar la temporada. Després de les derrotes ajustades al Martin Carpena de Màlaga i al Gran Canària Arena, els de David Eudal estaven obligats a girar full aprofitant la visita del Coosur Betis, rival directe dels tricolor per la permanència, però a l’hora de la veritat, ningú s’hagués esperat un partit i una imatge del conjunt andorrà com la d’aquest dissabte. Els del Principat, superats en tot moment per l’equip andalús, han deixat escapar veurem si alguna cosa més què una victòria. Les últimes cinc jornades dictaran sentència.

L’inici del partit ja no era el desitjat pels interessos d’un BC Andorra (2-8) que reaccionava de la mà del seu líder, Clevin Hannah, amb dos triples consecutius (8-8). Amb el pas dels minuts, els tricolor, patint en el rebot, han vist com el Betis es feia amb el control del partit amb un Shannon Evans letal. 18-24 al final del primer quart.

En el segon acte el conjunt andalús ha continuat castigant els errors d’un BC Andorra que ha arribat a perdre de dotze punts (32-44). Els andorrans, vivint del talent de Hannah, fent la goma tota l’estona, jugant més amb el cor què amb el cap, s’han apropat de nou al marcador per tancar la primera meitat amb molt males sensacions 38-46.

A l’inici de la segona meitat les sensacions no han canviat. El BC Andorra, a remolc, s’ha agafat al partit gràcies a l’aparició de Yannick Franke autor d’onze punts en el tercer quart (50-55) però el Betis, fent mal des del triple, ha continuat castigant les febleses defensives dels locals (62-73).

I malgrat les urgències i les necessitats, jugant davant el seu públic, el BC Andorra ha estat incapaç de reaccionar en l’últim quart. De fet el Betis ha controlat absolutament el ritme del partit ampliant les diferències fins el 76-93 final. Amb aquesta derrota i amb aquestes sensacions, l’equip tricolor queda últim classificat a la Lliga Endesa amb 8 victòries. La permanència més difícil. Queden 5 finals.

El BC Andorra disputarà una nova final de la Lliga Endesa el proper diumenge rebent la visita del San Pablo Burgos (12:30h). Abans però, els tricolor aparcaran l’ACB per disputar aquest dimarts l’eliminatòria de vuitens de final de l’Eurocup, a la Bombonera, a partit únic, contra el Buducnost (20:45h).