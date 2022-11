El BC Andorra rep aquest dissabte (18:30h) al Burgos amb el seriós problema de les baixes

No hi ha dubte que aquesta LEB Or és una categoria de gran qualitat amb un ventall de conjunts que han jugat a l’ACB. Aquest és el cas de l’Hereda San Pablo Burgos, el rival que, aquest dissabte, visita el pavelló del Govern (18:30 hores) en la sisena jornada. Burgos i BC Andorra van baixar la passada campanya i aspiren a retornar, de nou, a la màxima divisió.

El BC Andorra ve de perdre el seu primer partit de lliga, havent assolit fins al moment 4 victòries i 1 derrota, la que va encaixar contra el Palència per 9 punts de diferència. Aquell, com el d’aquest dissabte, va ser un encontre marcat per les baixes per lesió. Rafa Luz ja no va viatjar i Marin Maric va lesionar-se en els primers compassos del matx, un fet que, sens dubte, va marcar el desenllaç final. Maric i, sobretot Luz, en tenen per molts dies, la qual cosa representa un seriós contratemps per a les aspiracions del conjunt de Natxo Lezcano.

De la seva banda, els burgalesos també van perdre el seu últim partit. Va ser a casa seva, en la pròrroga, davant l’Alacant (98-101). Els castellans compten amb un balanç a la lliga de 3 victòries i 2 derrotes. A la Classificació, el BC Andorra és segon gràcies al seu coeficient de punts, però, l’Estudiantes i el Lleida igualen als del Principat en triomfs i desfetes. Aquest és un fet que evidencia la gran competència que hi ha enguany a la LEB Or.