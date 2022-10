El BC Andorra rep a casa un vell conegut, el Càceres

Els que ja tenen uns anys segur que recordaran enfrontaments èpics en el BC Andorra i el Càceres, alguns dels quals, lluitant per ascensos. Aquest dissabte, a les 18:30 hores, al Pavelló del Govern, no serà el cas, però no deixa de ser un compromís important per als de Natxo Lezkano per tal de seguir invictes a la LEB Or. Si la victòria i seguir en el liderat arriba, a més, davant dels extremenys, encara millor.

El BC Andorra porta 3 de 3 i, en aquesta quarta jornada de lliga, un nou triomf confirmaria que el bon inici de l’equip no s’està donant per casualitat. Encadenar una quarta victòria consecutiva significaria presentar serioses credencials respecte les aspiracions andorranes. L’ascens, efectivament. Pel que fa al Càceres, dels tres encontres n’ha guanyat un i n’ha perdut dos.

A la classificació, els altres dos conjunts que sumen els seus partits per victòries són el Palència (segon) i el Lleida (tercer). Ambdós també estan exhibint un bon moment de joc com així ho demostra la seva posició a la taula.