El BC Andorra regna de nou a Catalunya (84-85)

El Bàsquet Club Andorra s’ha adjudicat la 41a edició de la Lliga Catalana ACB , la segona en la seva història, després de superar en la final d’aquest diumenge el Barça de Sarunas Jasikevicius per 84 a 85. Partit molt sòlid del conjunt tricolor que ha pogut celebrar una nova gesta després de veure com Heurtel fallava el triple final. Jeremy Senglin, MVP dels andorrans amb 18 punts, 6 assistències, 27 de valoració.

Dos anys després l’equip d’Ibon Navarro torna a casa amb la Copa de campió de la Lliga Catalana ACB sota el braç per segona vegada en la seva història. La primera, també contra el Barça, va ser al 2018 al Barris Nord de Lleida i per un contundent 76-94. Ara, sobre el parquet del Palau Blaugrana i sobre la botzina, els del Principat ho han tornat a repetir i ja sumen els mateixos títols que Manresa, Girona i Lleida.

I això què l’inici del partit no ajudava a ser massa optimista. Els tricolor, apàtics, donant moltes facilitats als blaugrana sota els cèrcols, perdent moltes pilotes i amb protagonisme pel jove Leandro Bolmaro, veurien com el Barça agafaria una renda de sis punts (11-5) pràcticament sense despentinar-se però un temps mort d’Ibon Navarro faria reaccionar els seus. De fet, el BC Andorra arribaria a empatar la final (15-15) després d’un 4-10 de parcial amb protagonisme per Malick Dime. 17-15 al final dels primers deu minuts. Al segon quart l’equip tricolor començaria més endollat i un 0-5 de sortida els col·locaria per segona vegada per davant en el marcador (17-20). Una diferència ajustada que els andorrans no perdrien durant molts minuts gràcies als punts de Hannah o Tyson Pérez. Els blaugrana, a remolc, tirarien de l’aportació de Nikola Mirotic (MVP del partit amb 28 punts, 30 de valoració) però un triple final de Calathes sobre la botzina des de 9 metres trencaria l’empat i faria que el Barça marxés al descans amb una renda de tres punts (40-37).

Però malgrat les absències dels lesionats (Moussa Diagne, Oriol Paulí i David Jelinek) el MoraBanc Andorra no perdria de vista el partit en cap moment. La solidesa dels d’Ibon Navarro seria una constant i l’aparició en escena de Jeremy Senglin en el segon temps, ben acompanyat per Tyson Pérez permetria als tricolor seguir en partit tancant el tercer quart amb un esperançar 82-80. A l’inici de l’últim quart el Barça faria una passa endavant en defensa arribant a tenir una renda de sis punts (76-70) però en la recta final, en un cara o creu, el MoraBanc no perdria la fe en cap moment. Dos tirs lliures de Tyson Pérez col·locarien el definitiu 84-85…després vindria el triple final de Thomas Heurtel que hagués donat el títol al tot poderós Barça de Sarunas Jasikevicus. La 41a Lliga Catalana torna a viatjar a Andorra per segona vegada en la història.

Al BC Andorra li queda ara un partit més de pretemporada (l’11 de setembre contra el Casademont Saragossa) abans de l’inici de la Lliga Endesa 20/21 a la Bombonera el proper diumenge 20 de setembre a les 17h contra l’UCAM Múrcia.