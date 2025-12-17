El BC Andorra regala material de boccia en la seva visita anual de Nadal a l’FPNSM

La plantilla del primer equip del BC Andorra ha visitat aquest dimecres, a la tarda, la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) per a fer entrega del tradicional regal de Nadal a l’entitat. Enguany, ha estat material per a la pràctica de la boccia, que inclou un kit de pilotes, una diana i una rampa adaptada. Aquesta trobada, que s’ha convertit en una cita anual per aquestes dates nadalenques, ha comptat amb la presència dels jugadors del BC Andorra, així com amb el cos tècnic; el president, Gorka Aixàs; i el director esportiu, Francesc Solana. Tots ells han estat rebuts per la directora general de l’FPNSM, Celine Mandicó; la directora de l’Àrea d’Atenció a l’Adult i l’Envelliment, Anna Jiménez; i la responsable dels serveis d’Atenció Diürna, Rosa Manyoses.
La boccia és un joc inclusiu de precisió, similar a la petanca, dissenyat per a ser accessible a persones amb limitacions de força o prensió. A més del seu vessant esportiu, també contribueix al manteniment de capacitats físiques i cognitives. “La boccia és una eina terapèutica que fomenta la coordinació, la concentració, l’atenció, la precisió, la força i la socialització, alhora que ofereix una experiència inclusiva i adaptada”, ha explicat Manyoses.
Per part del BC Andorra, la responsable de Responsabilitat Social Corporativa, Natalia De Felipe, ha destacat que aquesta trobada és “la més especial i la que jugadors i equip tècnic viuen amb més il·lusió durant el mes de desembre”. També ha posat en valor la col·laboració amb la Fundació, iniciada el 2011 amb la primera visita i que s’ha consolidat al llarg dels anys.
Durant la trobada, els jugadors del BC Andorra han compartit moments de joc amb les persones ateses del servei Ocupacional Xeridell, realitzant activitats inclusives i divertides relacionades amb el bàsquet i la boccia. La jornada ha finalitzat amb un berenar conjunt, reforçant els vincles entre esport i inclusió.