El BC Andorra recupera el somriure a la pista del Reial Madrid (83-88)

El BC Andorra ha sumat la sisena victòria de la temporada (6/12) a la Lliga Endesa després de derrotar el Reial Madrid a domicili per 83-88 en un partit controlat pels tricolors en la seva pràctica totalitat i amb 50 punts anotats en la segona meitat. Amb la victòria d’aquest diumenge, el BC Andorra trenca amb cinc derrotes consecutives a l’ACB i agafa una mica d’aire respecte a les zones de descens. Codi Miller-McIntyre, MVP amb 28 punts i un 34 de valoració.

L’efecte David Eudal continua donant els seus fruits. Si dimecres passat el BC Andorra es retrobava amb la victòria a Europa guanyant a la pista del Trento en l’estrena del tècnic andorrà a la banqueta del BC Andorra, ara, quatre dies després, l’equip tricolor ha reaccionat també a la Lliga Endesa guanyant a la pista del líder. Quants entrenadors poden dir que han debutat a la Lliga Endesa guanyant a casa del Reial Madrid?

El cert és que, la dinàmica de l’equip, preocupant, requeria una alegria com aquesta per començar a aixecar el vol i agafar un cert marge de tranquil·litat respecte a les zones de descens. Després de cinc derrotes consecutives a l’ACB, el BC Andorra, malgrat les sis baixes, Clevin Hannah una d’elles, seria capaç de recuperar el bon camí i regalar una valuosa victòria a la seva afició derrotant a domicili el tot poderós Reial Madrid com ja succeís el curs 2018/19 (105-107).

Amb un inici dinàmic i una bona aportació ofensiva, el BC Andorra començaria dominant al Wizink Center (12-16). El Reial Madrid, vivint en gran part de l’aportació de Randolph, tancaria el primer quart amb una mínima renda (21-18). L’intercanvi de cistelles seguiria en el segon quart. El BC Andorra, malgrat patir amb les transicions locals i el rebot defensiu, no es desenganxaria del partit (33-30). El Madrid, fent mal des del triple, un d’ells anotat per Thompkins fora de temps, s’aprofitaria també de les pèrdues dels tricolors per marxar de sis punts (38-32) però una bona reacció del BC deixaria un 42-38 al descans.

Així i tot el millor estaria per arribar. Després de passar pels vestidors, el BC sortiria en tromba. Amb l’aportació d’un Miller-McIntyre estel·lar, ben acompanyat per Crawford (15 punts), Babatunde (14 punts) o Diagne (3/5 en triples), el conjunt del Principat aniria augmentant les diferències arribant a tenir un +9 (57-66) després d’un 15-28 de parcial. Els de Laso retallarien les diferències al final del tercer quart (62-68). Aguantant les envestides locals, el conjunt de David Eudal arribaria a la recta final amb un bon coixí de punts (75-84), però el Madrid, a la desesperada, acabaria despertant gràcies a les accions individuals de Causeur o Gabi Deck (81-84). Tanmateix el BC no estava disposat a ensopegar amb la mateixa pedra dels finals de partit contra el Baskonia i el BAXI Manresa. Al Wizink Center de Madrid, mostrant una imatge molt sòlida, els del Principat acabarien sumant una nova victòria el dia menys esperat. Sí, només una victòria, però quina victòria! (83-88).

El BC Andorra afrontarà ara una setmana amb doble cita a la Bombonera. Els de David Eudal competiran aquest dimecres contra l’Hamburg Towers en una nova jornada de l’Eurocup i rebran dissabte la visita del Joventut Badalona (20:45h).