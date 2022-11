El BC Andorra recupera el liderat de la LEB Or

La combinació de resultats d’aquesta sisena jornada de la LEB Or permet recuperar la primera posició al BC Andorra. La seva victòria, aquest dissabte, davant el complicat Burgos i la derrota del fins aquest matí de diumenge líder de la categoria, el Palència, ha propiciat el retorn dels andorrans al més alt de la taula.

El BC Andorra és primer gràcies al seu coeficient anotador. No obstant, amb el mateix balanç de 5 victòries i 1 derrota després de disputar-se la sisena jornada hi ha, a continuació dels tricolors, el Palència, Lleida i Estudiantes. Aquest fet no fa més que evidenciar com serà de competida aquesta lliga amb nombrosos equips amb trajectòria ACB.

El proper compromís del BC Andorra serà a la pista de l’Iraurgi Saski Baloia, també conegut com Juaristi ISB per motius de patrocini. El conjunt de la vila d’Azpeitia (Guipúscoa) és el tercer per la cua amb 4 derrotes i 1 única victòria.