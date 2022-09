El BC Andorra perd el primer amistós de pretemporada davant del Barça amb una bona actuació (87-80)

Les derrotes mai són agradables, però, algunes, poden ser menys doloroses que altres. El BC Andorra visitava aquest vespre de divendres el Palau Blaugrana per a enfrontar-se a tot un Barça de la lliga ACB. Era el primer amistós de pretemporada que disputava el conjunt del Principat, el qual, es troba fent el rodatge per a la seva posada a punt de cara al seu debut a la LEB Or.

El BC Andorra ha vist com l’equip blaugrana es distanciava en el marcador en diferents moments del partit, però mai ha marxat de forma definitiva fins al punt d’acabar el matx amb un 87 a 80. Un resultat molt digne per als andorrans tenint en compte la diferència d’ambdues plantilles. El partit s’ha jugat a porta tancada.

Els màxims anotadors del Barça, han estat: Kuric 15, Oriol Paulí 15 i Cory Higgins 14, mentre que els màxims anotadors del BC Andorra, són: Johnny Dee 16, Nacho Llovet 15 i Micah Speight 13 punts.