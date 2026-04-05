El BC Andorra perd, a Madrid, en un partit on ha anat de més a menys (97-90)

El millor inici de partit del BC Andorra en el que portem de temporada ha arribat a la pista més difícil, al Wizink Center, contra el Reial Madrid. Els de Zan Tabak s’han arribat a posar amb un avantatge de 17 punts (10-27), amb un Yves Pons que ha fet 11 punts en un primer període que ha acabat amb 18-30 per als tricolors.
Al segon quart els madrilenys han reaccionat com era d’esperar, amb un parcial de 24-6, que els posava a només dos punts dels del Principat. Els David Kramer, Alex Len, Andrés Feliz i Walter Tavares començaven a fer molt de mal a la defensa andorrana, que veia que el Madrid empatava el partit per a marxar al descans amb un empat a 47 punts.
Al tercer període, ha seguit la mateixa tònica que al segon quart, amb els de Sergio Scariolo agafant les primeres diferències importants a favor seu en el marcador, arribant al final del període amb un màxim avantatge de 15 punts (75-60).
Al darrer quart els de Zan Tabak han intentat maquillar el resultat, Xavier Castañeda i Artem Pustovyi s’han afegit al bon partit de Yves Pons i han pogut acabar l’encontre per sota dels 10 punts de diferència (97-90).
Els andorrans segueixen una jornada més en zona de descens, a una victòria del Saragossa, Gran Canaria i Burgos. El proper partit dels tricolors serà el dissabte, 11 d’abril, a les 19 hores, a Lugo, a la pista del Breogán.
Anotadors del Reial Madrid: David Kramer (13), Alex Len (17), Facu Campazzo (7), C. Okeke (5), G. Procida (8), Mario Hezonja (3), Izan Almansa (0), Gabriel Deck (11), Walter Tavares (12), Sergio Llull (6), Andrés Feliz (15).
Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (10), Artem Pustovyi (14), Sir’Jabari Rice (9), Chumi Ortega (2), Kostas Kostadinov (2), Justin McCoy (7), Kyle Kuric (11), Rubén Guerrero (0), Yves Pons (20).