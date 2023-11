El BC Andorra paga un mal inici a Granada i es complica la vida (91-88)

A la dreta, Harding llançant de tres per al BC Andorra

91 a 88. L’enèsim començament de partit nefast ha tornat a condemnar el BC Andorra, aquesta vegada a la pista del Granada, que fins al dia d’avui portava només 1 victòria i per 7 derrotes. A l’equip del Principat li ha costat entrar a l’encontre i, quan ho ha fet, ha estat de la mà de Jerrick Harding, avui amb 17 punts, el millor dels de Natxo Lezcano, i també amb una molt bona aportació inicial de Jean Montero, que ha acabat el partit amb 11 punts. Tyson Pérez s’ha fet mal al turmell al principi del partit en una espectacular esmaixada, i no ha pogut tornar a participar del partit per precaució.

Per la part granadina, Christian Díaz ha estat intractable des de fa línia de 3, amb 24 punts i 5 de 5 des del triple, mentre el català Lluís Costa, amb 19 punts i 7 assistències, ha dirigit des de bon principi, magistralment, el Granada per a endur-se la victòria.

És la tercera derrota seguida del BC Andorra, que la setmana que ve afronta un complicat desplaçament al Wizink Center contra el Reial Madrid, que avui diumenge ha perdut a casa 93-99, contra l’Unicaja d’Ibón Navarro.





Anotadors del Granada: Carlos Felicio (8), K. Cheatham (9), Lluis Costa (19), Pere Tomàs (2), J. Thomasson (16), A. konontsuk (0), G. Martínez (0), Christian Díaz (24), David Iriarte (6), David Kramer (7).

Anotadors del BC Andorra: Tyson Pérez (2), Markel Starks (11), Jean Montero (11), Juan Rubio (0), Felipe dos Anjos (11), Mihajlo Andric (6), Rafa Luz (5) , Nacho Llovet (2), Jerrick Harding (17), Stan Okoye (4), Adam Somogyi (0), Marin Maric (19).