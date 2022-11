El BC Andorra no es resigna, s’entossudeix i guanya al potent Burgos per 88 a 82

El BC Andorra no ha cedit en cap moment, des del primer sospir, ha volgut comandar el marcador i ja al primer quart finalitzava amb un 31 a 22. Els andorrans sabien de la importància del partit, i més després de caure en el darrer matx. Avui dissabte, no es podia fallar.

Tot i les importants lesions, el BC Andorra s’ha mostrat molt sencer durant el partit. A la mitja part, acabat el segon període, el resultat seguia favorable 50 a 38. D’aquesta manera, s’anava als vestidors i, la situació, no ha variat al tercer quart quan el marcador del pavelló del Govern reflectia un clar 79 a 51.

Tot semblava de cara, però, al darrer quart, el Burgos ha anat a per totes i anava reduint distàncies en el lluminós. Tot i això i, malgrat les baixes, el conjunt tricolor s’ha mostrat molt sencer i no ha donat el braç a tòrcer. És, sens dubte, una actitud de campió. Així, el matx ha finalitzat amb un estret 88 a 82. Una radiografia del que ha estat el partit, lluita, lluita i lluita. És un triomf per a celebrar-lo, perquè és dels que marquen una trajectòria, dels que diuen cap a on anar. El BC Andorra segueix presentant credencials.