El BC Andorra guanya a Lleida (88-116) i s’aferra a la darrera jornada de lliga

El BC Andorra ha aconseguit, amb triples i mitjançant una gran actuació de Kyle Kuric, una victòria fonamental que el situa fora dels llocs de descens davant un Hiopos Lleida que, ja salvat matemàticament, no ha ofert la seva millor versió (88-116). Els lleidatans han fet un gran començament, però l’encert dels del Principat des del perímetre (47%) ha capgirat el marcador i gairebé quedava sentenciat el matx a la mitja part.
Amb aquest triomf i la derrota del Casademont Saragossa davant l’UCAM Múrcia, els tricolors surten de la zona de descens abans de la darrera jornada de la lliga regular. Una última jornada que serà no apta per a cardíacs i per on passen les esperances del BC Andorra per a seguir a l’ACB. Caldrà estar pendents dels enfrontaments entre andorrans i el Barça, d’una banda, i del Breogán i el Saragossa, de l’altra.
Tornant al partit dels del Principat, Kyle Kuric, amb 28 punts i 32 de valoració, ha estat el jugador més destacat per al seu equip. Tot i això, també cal destacar els 7 rebots de Justin McKoy i les 5 assistències de Rafa Luz.
Per part del Lleida, Oriol Paulí (18 punts i 18 crèdits de valoració) ha signat un altre gran partit, culminant un dels seus millors finals de temporada a títol personal.