El BC Andorra guanya a l’Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez de la primera divisió francesa

Laura Mas, cònsol major d’Encamp ha fet entrega del IV Trofeu Encamp al BC Andorra com a guanyador del partit contra l’Elan Bearnais Pau-Lacq-Orthez, per 81 a 76, provinent de la ciutat francesa de Pau, que avui diumenge s’ha celebrat al Pas de la Casa.

La cònsol major ha agraït als dos equips la predisposició per a acudir al Pas de la Casa i participar en aquest trofeu que “es consolida com a cita esportiva al país i com a cloenda de les estades esportives a la parròquia”

El centre esportiu del Pas de la Casa ha acollit una bona representació de públic que, tot i ser un horari difícil, han volgut veure l’estrena en territori andorrà del BC Andorra que clou la seva estada de pretemporada a la vila encampada. També un grup de seguidors de l’equip francès no han volgut faltar a la cita.