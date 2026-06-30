El BC Andorra fitxa Lazar Mutic

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El club ha fet oficial aquest dimarts la incorporació de Lazar Mutic (BC Andorra)
El club ha fet oficial aquest dimarts la incorporació de Lazar Mutic (BC Andorra)

El jugador bosnià, Lazar Mutic, de 26 anys i 2,03 metres d’alçada, ha signat per una temporada i ocuparà plaça de jugador de formació en el BC Andorra d’aquesta temporada 2026/2027. Segons publica el club tricolor a la seva web, Lazar Mutic arriba procedent del BC Lietkabelis on va anotar 7,6 punts a la lliga lituana, compaginant la competició domèstica amb la BKT EuroCup.

Format en les categories inferiors del Reial Madrid després de la seva arribada a Espanya en edat cadet, Mutic ha desenvolupat bona part de la seva carrera al bàsquet espanyol, acumulant experiència en diferents categories i consolidant-se com un jugador versàtil i competitiu. Abans d’embarcar cap a Lituània va jugar a l’Okapi Aalstar de la BNXT League dues temporades. A nivell internacional, també va formar part de les categories inferiors de la selecció de Bòsnia i Hercegovina.

El director esportiu del BC Andorra, Jordi Ardèvol, ha valorat així la incorporació: «Lazar és un jugador que ens aportarà versatilitat, ja que pot ocupar diferents posicions i adaptar-se a diverses situacions de joc. Més enllà de la seva capacitat anotadora, destaquem especialment la seva intensitat i duresa defensiva. Ha construït la seva carrera pas a pas, guanyant-se cada oportunitat fins a arribar a la Lliga Endesa, i això és una característica que valorem molt. Arriba amb molta ambició i ganes de continuar creixent, i esperem que aquesta energia i aquest caràcter ajudin també al col·lectiu. Tot i la seva joventut, té un grau de maduresa molt important fruit de la trajectòria que ha viscut».

Lazar Mutic és la segona cara nova per al projecte de la temporada 2026/2027 després que Owen Aquino es convertís en el primer fitxatge d’enguany.



Informació extreta de la web del BC Andorra.

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