El BC Andorra fitxa Lazar Mutic

El jugador bosnià, Lazar Mutic, de 26 anys i 2,03 metres d’alçada, ha signat per una temporada i ocuparà plaça de jugador de formació en el BC Andorra d’aquesta temporada 2026/2027. Segons publica el club tricolor a la seva web, Lazar Mutic arriba procedent del BC Lietkabelis on va anotar 7,6 punts a la lliga lituana, compaginant la competició domèstica amb la BKT EuroCup.
Format en les categories inferiors del Reial Madrid després de la seva arribada a Espanya en edat cadet, Mutic ha desenvolupat bona part de la seva carrera al bàsquet espanyol, acumulant experiència en diferents categories i consolidant-se com un jugador versàtil i competitiu. Abans d’embarcar cap a Lituània va jugar a l’Okapi Aalstar de la BNXT League dues temporades. A nivell internacional, també va formar part de les categories inferiors de la selecció de Bòsnia i Hercegovina.
El director esportiu del BC Andorra, Jordi Ardèvol, ha valorat així la incorporació: «Lazar és un jugador que ens aportarà versatilitat, ja que pot ocupar diferents posicions i adaptar-se a diverses situacions de joc. Més enllà de la seva capacitat anotadora, destaquem especialment la seva intensitat i duresa defensiva. Ha construït la seva carrera pas a pas, guanyant-se cada oportunitat fins a arribar a la Lliga Endesa, i això és una característica que valorem molt. Arriba amb molta ambició i ganes de continuar creixent, i esperem que aquesta energia i aquest caràcter ajudin també al col·lectiu. Tot i la seva joventut, té un grau de maduresa molt important fruit de la trajectòria que ha viscut».
Lazar Mutic és la segona cara nova per al projecte de la temporada 2026/2027 després que Owen Aquino es convertís en el primer fitxatge d’enguany.
Informació extreta de la web del BC Andorra.