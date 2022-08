El BC Andorra fitxa el pivot croat Marin Maric

El BC Andorra ja té pivot titular. Es tracta de Marin Maric, un jugador croat de 28 anys i de 2,11 metres, que arriba provinent del Larissa de Grècia i signa per dues temporades. El joc interior de l’Andorra va agafant forma. El pivot ja coneix el Poliesportiu, atès que va visitar-lo amb la samarreta del Lietkabelis l’any 2020 a l’Eurocup.

Arriba provinent del Larissa grec, on va registrar 15 punts i gairebé 7 rebots de mitjana per partit. El tècnic, Natxo Lezkano, ja té el seu cinc titular. Maric destaca pel seu dinamisme, capacitat anotadora i lectura de joc segons destaca la direcció esportiva. A més, el pivot ha estat internacional per Croàcia en alguna ocasió. Aquesta és la novena incorporació del projecte que de mica en mica va prenent forma, tot i que encara s’esperen dos fitxatges més.