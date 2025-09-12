El BC Andorra finalitza la seva estada de pretemporada al Pas

El BC Andorra ha finalitzat aquest divendres la seva estada de preparació al Pas de la Casa, on ha dut a terme tres dies d’entrenaments al Centre Esportiu amb l’objectiu d’arribar en les millors condicions a l’inici de la nova temporada. Aquest treball arriba després del primer test de l’equip a casa, el passat 8 de setembre, amb motiu del VII Trofeu Encamp contra el París Basketball, disputat al Complex Esportiu d’Encamp.
L’estatge s’inclou dins del conveni de col·laboració que el club manté amb el Comú d’Encamp i que ha estat renovat per a aquest curs. L’acord contempla diferents accions per a reforçar la projecció de la parròquia, tant a Encamp com al Pas de la Casa, així com l’organització del campus d’estiu, que ofereix als infants i joves una nova oportunitat de gaudir de l’esport i el bàsquet de la mà dels tricolors.
El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Nino Marot, ha fet balanç de la setmana d’estades d’equips de bàsquet que ha acollit la parròquia: “El MoraBanc tanca dues setmanes d’estades professionals vinculades al bàsquet obrint així a altres disciplines l’interès dels entrenaments en alçada, molt consolidats, per exemple, amb la natació”. Marot ha posat de manifest el fet que nous hotels vegin oportunitats en la recepció de les estades professionals i també ha agraït a aquells establiments que hi han apostat des del principi.
D’altra banda, el general manager del BC Andorra, Francesc Solana, ha valorat molt positivament l’estada de pretemporada. Ha assegurat que l’equip “s’ha sentit molt ben acollit” i que les instal·lacions, amb la renovació del parquet i les cistelles, “han fet un salt de qualitat important”.
Solana ha destacat igualment la comoditat de l’allotjament, que ha permès a la plantilla “estar centrada i enfocada en la feina”. També ha remarcat que aquests dies han servit per a fer reunions d’equip i activitats d’esbarjo, “aspectes que en el dia a dia, a Andorra, no sempre són possibles i que ajuden a fer cohesió”. En aquest sentit, ha conclòs que el balanç és “molt positiu” i que l’equip marxa del Pas de la Casa “molt satisfet de l’experiència i preparat per a afrontar un nou compromís de pretemporada, aquest dissabte contra l’Hiopos Lleida”.
Finalment, el conseller d’Esports ha donat les gràcies al BC Andorra per la seva estada i els ha desitjat una gran temporada.