El BC Andorra exhibeix davant del CB Prat la diferència de categoria

El BC Andorra segueix posant a punt la maquinària de cara a la temporada del desitjat retorn a la Lliga ACB. Aquest dijous, 22 de setembre, s’ha imposat al CB Prat de LEB Plata en el Trofeu Escaldes, a Escaldes-Engordany.

El partit ha començat amb un gran encert des de la línia de 3 i amb una gran defensa per part d’un BC Andorra que comptava amb 3 baixes importants per a aquest partit, Micah Speight, Nacho Llovet i Tobias Borg. Al final del primer quart els andorrans han arribat amb una ampli avantatge 22-9, però el CB Prat no ha vingut al Principat a fer turisme i ha estat un os dur de rosegar, amb una intensa defensa i intentant sortir ràpid a la contra. Els visitants han marxat al descans retallant distàncies i perdent per només 7 punts (38-31).

Al tercer quart ha tornat la dinàmica positiva del BC Andorra i ha aparegut la forta defensa que vol imprimir Natxo Lezkano. El conjunt andorrà ha marxat al final del 3r quart amb un 53-43 al marcador. Un superlatiu Chris Czerapowicz ha trencat el partit a l’últim quart, amb el seu gran encert des de la línia de 3 i les seves penetracions cap a dins la pintura per a deixar el resultat final en un voluminós 85-60.