El BC Andorra es torna a desinflar al final del partit, ara contra el Lleida (79-87)

Nova derrota del BC Andorra (79-87), aquesta vegada a casa, contra un rival directe, el Hiopos Lleida, en un partit on ha destacat la igualtat i la tensió típica de dos equips que s’estan jugant la permanència. L’encontre ha començat amb moltes imprecisions pels dos equips. Els tricolors, avui, no han tingut el dia des del triple, fent un paupèrrim 6/29. Amb el descencert des de fora han hagut de buscar alternatives en atac per a anotar de dos, i entre Kuric, Pustovyi i Okoye els de Joan Plaza marxaven amb una avantatge de 6 punts al final del primer quart (21-15). Fins al moment era un Lleida que li costava molt anotar, gràcies a la bona defensa zonal que ha plantejat el conjunt del Principat.
Al segon període els andorrans han seguit ben plantats a pista, el partit estava anant amb una anotació baixa a causa de les contínues interrupcions del joc, amb els dos equips carregant-se amb faltes. Els visitants, gràcies a Goloman, Melvin Ejim i Caleb Agada, s’han aconseguit apropar a 3 punts en arribar al descans (37-34).
A la sortida de vestidors, els lleidatans han estat més intensos en defensa, i sumat a un James Batemon que per fi despertava, han aconseguit capgirar el partit, arribant a l’últim període tres punts per davant (61-64). Per al BC Andorra s’ha vist un Shannon Evans erràtic durant tot el partit, mentre que la nova incorporació dels del Principat, Xavier Castañeda, ha hagut de tirar del carro, acabant el partit amb 14 punts en el seu compte particular.
En l’últim quart, la gasolina ja no ha donat per a més als de Joan Plaza, sumant-li les contínues dificultats en el rebot defensiu, on el Lleida s’ha fet un fart d’obtenir segones oportunitats amb els tirs que anava errant. La passivitat defensiva en l’últim minut, fruit del cansament, ha fet que els de la terra ferma acabessin el partit amb la màxima diferencia, 8 punts (79-87).
El proper partit del BC Andorra serà aquest mateix diumenge, 4 de gener, a les 17 hores, a la difícil pista del Baskonia.
Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (4), Artem Pustovyi (10), Morris Udeze (6), Xavier Castañeda (14), Aaron Best (9), Aaron Ganal (0), Stan Okoye (14), Chumk Ortega (3), Kostas Kostadinov (2), Justin McCoy (4), Kyle Kuric (13), Rubén Guerrero (0).
Anotadors del Lleida: James Batemon (19), Corey Walden (3), Melvin Ejim (10), Caleb Agada (11), Oriol Paulí (9), K. Zoriks (2), G. Goloman (15), Atouma Diagne (7), Mikel Sanz (0), Millan Jiménez (5), John Shurna (6), Cameron Krutwig (0).