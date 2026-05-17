El BC Andorra es deixa perdre, contra el Burgos, el partit més clau de la temporada en els últims segons (83-85)

Cruel derrota (83-85) del BC Andorra contra el Burgos, rival directe per la permanència, que fa que els tricolors necessitin un miracle per a seguir la propera temporada jugant a l’ACB. El partit ha començat molt malament per als del Principat, que veien com els burgalesos agafaven les primeres diferències importants en l’electrònic gràcies a la direcció de joc del brasiler Raulzinho Neto i a un gran Ethan Happ sota el cèrcol. Amb un contundent 14-27 finalitzava un primer període, en el qual cap jugador tricolor s’ha posat l’equip a l’esquena.
Al segon quart, a partir d’un espectacular tap d’Yves Pons. ha començat la reacció andorrana. Artem Pustovyi, Sir’Jabari Rice i Shannon Evans començaven a aparèixer en atac i les diferències es reduïen de tal manera que el BC Andorra ha arribat al descans amb empat a 41 punts. El partit, doncs, tornava a començar.
El tercer període ha estat el més igualat de tots, cada cistella era resposta per l’equip rival. La lluita pel descens estava en joc i això es notava a la pista. Els nervis anaven en augment. Amb el 64-63 per als andorrans finalitzava el tercer quart.
Al quart període els burgalesos han agafat les primeres diferències (67-70), però el conjunt de Zan Tabak ha reaccionat i s’ha posat 5 punts amunt a falta de 4 minuts per al final (76-71). Els de Porfi Fisac no s’han rendit i amb un 81-77 a favor dels tricolors a falta de menys de 2 minuts per a acabar, han aconseguit remuntar i emportar-se el partit per 83-85. Sir’Jabari Rice ha tingut un últim triple per a guanyar al partit, però la pilota ha anat al ferro davant el desencís del Pavelló Toni Martí.
El BC Andorra segueix en zona de descens empatat amb el Casademont Zaragoza que se salvaria si la lliga acabés avui, però queden dos partits. Els andorrans, el diumenge 24 de maig, a les 12:30 hores, van al Barris Nord a jugar contra un Lleida que aquest diumenge ha aconseguit la permanència, mentre que el mateix dia i hora el Casademont Zaragoza rep l’UCAM Murcia, actual segon classificat de l’ACB. A l’última jornada, els andorrans reben al Barça, mentre els aragonesos acaben la lliga a la pista complicada del Breogán de Lugo.
Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (10), Artem Pustovyi (12), Aaron Best (13), Rafa Luz (2), Sir’Jabari Rice (13), Stan Okoye (13), Chumi Ortega (0), Kostas Kostadinov (4), Justin McCoy (2), Kyle Kuric (2), Rubén Guerrero (4), Yves Pons (8).
Anotadors del Burgos: Luke Fischer (8), Yannick Nzosa (0), John Gudmundsson (0), Pablo Almazán (5), Gonzalo Corbalán (10), Daniel Díez (3), Raulzinho Neto (7), Ethan Happ (19), Leo Meindl (7), Max Heidegger (10).