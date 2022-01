El BC Andorra encaixa la cinquena derrota consecutiva contra el BAXI Manresa (79-82)

El BC Andorra no ha pogut evitar la dotzena derrota de la temporada (5/12) a la Lliga Endesa, cinquena consecutiva, després de perdre 79-82 contra el BAXI Manresa en un nou partit que s’ha acabat decidint en els últims instants. Els tricolor, que no surten de la zona baixa de la classificació, patint en el rebot i amb un 11/20 des del tir lliure, han desaprofitat un més 16 (56-40) en la segona meitat. Drew Crawford, el millor dels locals amb 22 punts, 6 rebots, 22 de valoració.

BC Andorra 86-73 Monbus Obradoiro, aquesta és l’última victòria dels tricolor a l’ACB amb data del passat 4 de desembre de 2021. 7 setmanes després, 50 dies després, els d’Ibon Navarro segueixen sense redreçar el rumb. Ja són cinc derrotes consecutives a la Lliga Endesa. Amb l’ensopegada d’aquest dissabte corresponent a la 16a jornada, el conjunt tricolor segueix flirtejant amb les zones de descens.

La visita sorpresa d’uns dos-cents aficionats en l’entrenament d’aquest divendres no ha servit per fer reaccionar l’equip. La crida organitzada per la Penya Tricolor volia fer evident el seu suport incondicional però, un dia després d’aquesta inesperada trobada, el conjunt del Principat, agraït pel recolzament, ha encadenat una nova desfeta.

El BC Andorra no ho tenia gens fàcil davant d’un gran BAXI Manresa què aquest dissabte ha visitat la Bombonera amb el passaport per a la Copa ja assegurat… Divuit anys després però, com ja va succeir contra el Baskonia, l’equip del Principat ha vist com tot el treball realitzat es quedava sense recompensa per no saber tancar el partit. Els d’Ibon Navarro han començat patint producte de l’entramat defensiu dels del Bages. Sense encert, amb poques idees en atac, abusant del bot, els tricolor han vist com el BAXI Manresa ràpidament agafava la davantera fent mal dins amb Bako i Moneke. L’equip de Pedro Martínez, jugant molt fàcil, ha tancat el primer quart amb un 14-21.

Un triple de Francisco a l’inici del segon acte deixava una màxima de deu punts per a l’equip bagenc (14-24) però la realitat del BC Andorra empitjorava encara més després de perdre per lesió un eficaç Conor Morgan després de signar un 2 de 2 en triples. Però els del Principat han despertat. Mario Nakic ha estat el primer en fer un pas endavant i després Hannah i Crawford han encès la Bombonera a cop de triple. Un 33-15 de parcial deixava un 47-36 al descans.

A l’inici de la segona meitat un 9-4 de sortida deixava una màxima de més 16 (56-40) pels locals però el conjunt andorrà ha estat incapaç de tancar el partit. Els errors des del tir lliure més les facilitats sota l’anella donant segones i terceres opcions al BAXI Manresa (19 rebots ofensius) han donat vida a l’equip de Pedro Martínez. Encara així, el BC Andorra ha afrontat l’últim quart amb una renda d’onze punts (68-57).

Però el guió del partit començava a canviar. Trobant l’encert exterior amb Luke Maye o Sylvain Francisco (27 punts), el BAXI Manresa ha posat la por al cos a un BC Andorra que ha acabat sent víctima dels seus propis errors, de les seves concessions i de la seva dinàmica de derrotes. Un 7-19 de parcial (75-76) ha tirat pels terra tota la feina realitzada fins aleshores. En un final a cara o creu, com ja va passar la setmana passada contra el Baskonia, ha tornat a sortir creu. Un 11-25 de parcial en l’últim quart deixa la plantilla del BC Andorra encara més tocada (79-82).

Els andorrans tornaran a jugar aquest dimecres a la pista del Trento en una nova jornada europea. La propera cita ACB serà diumenge vinent (20h) a la pista del Reial Madrid.