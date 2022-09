El BC Andorra disputarà la 5a edició del Trofeu d’Escaldes-Engordany contra el Prat

El BC Andorra s’enfrontarà al Prat en la cinquena edició del Trofeu Escaldes-Engordany. Serà el dijous, dia 22 de setembre, a les vuit del vespre al pavelló del Prat Gran de la parròquia. El Prat és el filial del Joventut que va ser el rival de la passada edició i serà un rival pròxim al nivell que es trobaran els tricolors a LEB or. A més, aquest partit servirà com a presentació dels jugadors davant el públic tal com ha explicat el director general del club, Francesc Solana.