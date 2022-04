El BC Andorra cau a València en un partit igualat (81-76)

El BC Andorra ha perdut aquesta tarda de dissabte per 81-76 a la Fonteta de Sant Lluís en un disputat partit amb el València basket en el que ha mostrat bona part de les virtuts dels darrers partits però no han estat suficients per conquistar una pista en la que només es registren victòries locals des de fa 4 mesos. Els tricolors han tornat a mostrar resistència, bona defensa i capacitat per creure tot i passar per molts moments complicats durant el partit.

Aquest segell és el que ha estat a punt de portar els de Quintana a aconseguir una victòria que hagués estat or pur tal i com estan les coses. Però no s’ha pogut i en bona part ha estat pels mèrits d’un rival que és un autèntic salvatge en la càrrega del rebot ofensiu. I salvatge no té res de pejoratiu, els de Peñarroya tenen jugadors que físicament son bons en això i que, a més, tenen el desig per bandera. I en l’estadística la resposta a les claus del partit està ben clara i és el rebot ofensiu amb 18 captures i algunes molt decisives. 30 tirs lliures han tingut els locals i 11 el BC Andorra. 19 de diferència en un partit què en el darrer minut registrava dos punts entre els dos equips.

A la recta final del partit hi ha hagut un parell de decisions molt controvertides. Òscar Quintana demanava respecte per l’equip als àrbitres i és que aquesta temporada al BC Andorra li han passat moltes coses i una és haver marxat d’uns quants partits amb la sensació d’haver tingut un mal arbitratge. Cap dia com avui, ni recentment a Màlaga. Cert és que el que va últim ja sap que la sort el buscarà de poc a molt poc. Però en teoria xerrem de justícia i no de sort.

Anant al partit el BC Andorra ha estat a dins sempre, però no es pot negar que ha anat a remolc quasi sempre. València basava el seu joc en el domini en el rebot perquè la defensa andorrana no l’ha deixat jugar còmode. El domini local s’explica també en l’enorme partit de Dubljevic que ha valorat 32 i que ha estat l’executor. 15-14, 36-30, 53-48 i el definitiu 81-76 mostren una evolució del marcador en què, i això no es pot negar, al conjunt andorrà li ha tocat un altre cop sessió de galeres amb Ben-Hur. I remar ha estat molt a prop de donar resultat, com a Gran Canària i com davant del Burgos fa uns dies però entre la qualitat local i el concert de xiulet no ha estat possible. El millor avui valorant 20 amb 15 punts i 6 assistències ha estat Codi Miller-McIntyre. Tunde ha fet 14 punts i 5 rebots.

Salvar-se passa ara per guanyar els tres partits que queden i el primer és dissabte vinent a les 18h a la Bombonera contra Urbas Fuenlabrada. I abans, aquest dimarts, viurem un dels partits més importants de la història del club, una semifinal europea contra el Frutti Extra Bursaspor, a les 20h a la Bombonera.

Text: www.bca.ad