El BC Andorra, a per la primera victòria a Tenerife

Marin Maric defensat un atac la temporada passada (arxiu)

La vuitena jornada de la Lliga ACB arriba aquest dissabte (20:45 hores) a un pavelló Santiago Martín de Tenerife que comptarà amb un ple absolut, en un matx entre dos equips que estan en bona ratxa, el BC Andorra i el conjunt local. Lenovo Tenerife, que va començar la lliga amb 3 derrotes seguides, ja està amb 3 victòries i 4 derrotes, mentre que els del Principat, que també van tenir un començament irregular, ja es troben sisens a la classificació amb 4 victòries i 3 derrotes.

El conjunt de Natxo Lezkano encara no sap que és guanyar al pavelló Santiago Martín. Cal recordar que l’equip entrenat per Txus Vidorreta, amb una cistella a l’últim segon de l’extricolor Giorgi Shermadini, va guanyar els andorrans per un punt de diferència al pavelló del Govern, a l’última jornada de lliga de fa 2 anys, enviant als del Principat a una LEB Or, en la qual només hi van ser una sola temporada -la passada-.

Plantilla del Lenovo Tenerife: Marcelinho Huertas (B), Bruno Fitipaldo (B), Jaime Fernández (E), Sasu Salin (E), Álex López (E), Joan Sastre (A), Elgin Cook (A), Édgar Vicedo (A), Aaron Doornekamp (AP), Tim Abromaitis (AP), Fran Guerra (P), Giorgi Shermadini (P), Dusan Ristic (P).

Plantilla del BC Andorra: Rafa Luz (B), Markel Starks (B), Jean Montero (B), Adam Somogyi (B), Tobias Borg (E), Jerrick Harding (E), Juan Rubio (A), Stan Okoye (A), Chris Czerapowicz (A), Mihajlo Andric (AP), Tyson Pérez (AP), Marin Maric (P), Felipe dos Anjos (P).