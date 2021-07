El BayCicle o ciclisme aquàtic

Pedalar per carretera, muntanya…i ara també per l’aigua. Això és el que permeten les noves bicicletes dissenyades per al medi aquàtic i que s’estan convertint a poc a poc en el nou esport de l’estiu. Però no sols queden limitades als mesos estivals, ja que l’usuari no es mulla quan les fa servir (tret que existeixin ones superiors al metre d’alçada), per la qual cosa es converteixen també en aptes per a utilitzar-se en qualsevol època de l’any.

Aquest nou invent que sorgeix el 2014 consisteix en un sistema de flotació portàtil en el qual s’enganxa una estructura de bicicleta i que està proveït d’hèlixs que faciliten la seva propulsió.

Hi ha diversos models, amb estructures més rígides com la Manta5 Hydrofoiler XE-1, o el trimarà Red Shark, fins a altres versions que munten sobre una espècie de taula de surf inflable, com les noves Red Shark Bike Board, que a més de ser molt més econòmiques que les seves antecessores, permeten ser desmuntades i transportades amb major facilitat.

També existeixen en el mercat accessoris com els Waterbike kits, que permeten acoblar a ells la mateixa bicicleta, i el muntatge de la qual no porta més de 15 minuts. Una opció ideal per als ciclistes tot terreny.

Aquestes bicicletes són capaces de córrer fins a 20 km hora. Els seus preus: entre 1.500 euros els models més barats fins als 7.000 euros, en les seves versions d’alta gamma. Per a qui no s’ho pugui permetre, existeix la possibilitat de llogar-les ja per uns 25 euros en moltes platges del territori espanyol.

Un dels avantatges d’aquesta mena de bicicletes és que són molt més saludables, perquè l’impacte sobre el genoll és molt menor dins l’aigua.

L’únic desavantatge, seria que en aquells models que compten amb bateria, la seva autonomia estaria limitada a 1 hora, per la qual cosa passat aquest temps, l’hidrociclista haurà de pedalar de manera manual, per la qual cosa tampoc es converteix en un gran inconvenient.