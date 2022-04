El Bàsquet Club Andorra no llança la tovallola (73-71)

El Bàsquet Club Andorra continua creient en les seves opcions de salvar la categoria després de superar aquest diumenge el San Pablo Burgos (73-71), rival directe en la lluita per la permanència. Malgrat anar per darrere en el marcador gran part del partit, arribant a perdre de 14 punts (30-44) en el tercer quart, els tricolors, a la pròrroga, patint, lluitant i creient en tot moment, acabarien sumant la novena victòria de la temporada en el debut del tècnic Oscar Quintana en partit de lliga (9/21). McIntyre (18 punts), Hannah (13 punts) i Paulí (12 punts), els més destacats del Bàsquet Club Andorra.

El Bàsquet Club Andorra afrontava una nova final de les cinc que encara li quedaven per disputar. Després de perdre a casa contra el Coosur Betis el passat cap de setmana, i amb la classificació entre setmana per als quarts de final de l’Eurocup derrotant el Buducnost, els d’Òscar Quintana tenien clar que no es podien permetre una altra relliscada en lliga, i més jugant a casa. Amb la victòria d’aquest diumenge, els tricolors han aconseguit que el cor del Bàsquet Club Andorra i de tota la seva afició bategui encara amb més força.

En un inici de partit ajustat, un triple de Drew Crawford col·locaria els tricolors per davant en el marcador per primera i única vegada en tota la primera meitat (7-5). A partir d’aleshores, patint en el joc estàtic, els jugadors d’Oscar Quintana, fent la guerra pel seu compte, veurien com el San Pablo Burgos aniria augmentant les diferències (7-19) amb un 0-14 de parcial que trencaria Babatunde al final del primer quart (9-19).

El conjunt castellà, més encertat i amb les idees més clares, igual de necessitat que el BC Andorra per sortir de les zones de descens, continuaria controlant el partit en el segon quart arribant a tenir una màxima de 13 punts (16-29) gràcies a l’aportació de Tarik Phillip o el debutant Anthony Clemmons. Els tricolors, per la seva banda, seguirien sense trobar vies d’anotació (2/13 en triples). Al descans, molts problemes i pitjors sensacions per al conjunt del Principat (20-32).

Però l’equip afrontaria la segona meitat amb una altra actitud. A poc a poc, patint encara en defensa i precipitat en atac, amb poques idees, el Bàsquet Club Andorra s’agafaria al partit a la desesperada gràcies al seu encert exterior. Els triples de Hannah (2/2) i McIntyre (2/3) en el tercer quart aproparien els locals a la remuntada (40-49) però el San Pablo Burgos també aconseguiria resposta des de la llarga distància amb els punts de Benite, Nikolic i Eddie. Els d’Oscar Quintana arribarien vius a l’últim quart (42-52).

Pujant la intensitat en el parquet i també a la grada amb una afició que no deixaria de creure mai en la victòria, el Bàsquet Club Andorra continuaria retallant diferències (61-65). En un final a cara o creu, recuperant sensacions, aprofitant les pèrdues del rival, els tricolors es considerarien amb un 63-65 i pilota amb sis segons encara per disputar-se. Seria aleshores quan apareixeria la mà salvadora de Yannick Franke per enviar el partit a la pròrroga amb una cistella sobre la botzina que faria embogir a tots els presents (65-65). Cinc minuts més de partit, de patiment, de lluita, de fe que el BC Andorra aprofitaria per sumar la novena victòria del curs que el deixa a una de la salvació (73-71). Queden quatre finals.

El Bàsquet Club Andorra es prepara ara per disputar aquest dimarts l’enfrontament corresponent als quarts de final de l’Eurocup, a partit únic, a la pista del Gran Canària (21 h).