El Bàsquet Club Andorra és derrotat a Santiago en un partit amb moltes cares (81-73)

El Bàsquet Club Andorra ha perdut aquest dissabte al Fontes do Sar per 81-73 en un partit estrany. Sempre és corrent comentar que els partits poden tenir molts petits partits a dins, però en el cas d’avui el tema ha estat realment exagerat.

Una possible anàlisi diria que la victòria local ha estat justa perquè la valoració dels dos equips ha estat 105-63. Amb aquesta dada a la mà més d’un tindria prou per liquidar el debat. Però n’hi ha hagut. Els de David Eudal realment han tingut opcions de guanyar avui en un partit que ha passat per múltiples estadis i que segur que pels aficionats serà complicat de classificar. No es pot fer la crònica i no mencionar que Obradoiro ha tingut 36 oportunitats des del tir lliure per les 16 que ha tingut el Bàsquet Club Andorra.

No ha semblat que el partit fos tant desequilibrat quant a la duresa defensiva i aquests tirs lliures han donat molt oxigen en moments claus. No convertirem el partit en un escàndol arbitral, que no ho és, però no passa per aquesta dada i fer una crònica avui seria com tancar els ulls davant la Torre Eiffel. És una dada impossible d’amagar. Per altra part, els tricolors no han estat regulars avui. Gens. I probablement mirant-se al mirall aquest ha estat el pecat capital per no sumar a Santiago de Compostel·la.

Els tricolors s’han vist per sota 19-6 en el primer quart i 37-20 en el segon. Faltaven cames, faltava determinació i els de Moncho Fernández dominaven el partit amb claredat. Només Arteaga i Miller-McYntire semblaven estar connectats. El 46-35 del descans no semblava, fins i tot, una mala notícia. Però tot ha girat, i de quina manera, en el tercer quart.

Moussa ha encertat de tres, Mekel ha ajudat força, la defensa ha millorat un munt i Obradoiro ha estat ko durant força estona. Al final del quart, 57-61. La sensació és que als locals els venia molt bé la pausa per recompondre’s. I així ha estat. El darrer quart ha tornat a tenir, com a mínim, tres històries clares a dins amb prou relat. Obradoiro s’ha posat 67-61 perquè el Bàsquet Club Andorra s’ha estat més de 5 minuts sense anotar. Però ha aparegut Hannah, gairebé impedit fins al moment, i el partit ha entrat en la recta final 68-68. Una bogeria. I aquest darrer sprint, això sí a cop de tir lliure, ha estat per Obradoiro per alegria dels aficionats locals.

Sigui com sigui, és una nit en què a l’equip se li escapa una bona oportunitat i davant d’un rival directe, però n’hi haurà d’altres i no es pot negar que l’equip ha lluitat fins a quedar extenuat. El més valorat avui ha estat Codi Miller McYntire amb 22. Dimarts a la Bombonera tenen partit europeu a les 20 h contra Slask Wroclaw.