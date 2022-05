El Bàsquet Club Andorra diu adeu al somni de l’Eurocup (68-85)

Els d’Óscar Quintana han anat de més a menys i han patit la manca d’encert davant el Bursaspor turc, en les semifinals de l’Eurocup. El jugador més destacat dels tricolors ha estat Oriol Paulí, amb 16 punts i un 28 de valoració.

No ha pogut ser. Per segona vegada a la seva història, el Bàsquet Club Andorra s’ha quedat a les portes d’una final d’Eurocup, després de perdre aquest dimarts contra el Bursaspor turc.

Les coses han començat bé per als tricolors, gràcies a l’encert anotador d’Oriol Paulí. L’aler ha anotat 10 punts els primers cinc minuts i ha posat un parcial de 17 a 6 favorable als tricolors. La rèplica ha arribat a les mans d’Andrew Andrews que amb el pas dels minuts ha agafat les regnes del partit i amb un triple sobre la botzina ha fet el 20 a 22 al final del primer quart.

Ambdós equips han endurit les defenses i això ha fet que els atacs fossin cada cop més complicats. El duel ha entrat en una fase d’estira-i-arronsa on els de Quintana han patit l’encert turc als darrers minuts. Al descans, 34 a 38.

La sortida de vestidors no ha estat bona i l’equip no ha trobat solucions en atac. Un parcial de 6 a 16 ha obert la primera gran escletxa per als turcs, amb un +17. Els punts de David Jelínek han servit per retallar diferències, tot i que el domini era visitant. Al final del tercer quart, 56 a 63.

Els darrers deu minuts han estat marcats per la manca d’encert del Bàsquet Club Andorra amb baixos percentatges, sobretot en els llançaments de dos i els tirs lliures. Els turcs han marxat definitivament al marcador amb un parcial de 4 a 15. L’aportació de Kevarrius Hayes, MVP del partit, amb 11 punts i 16 rebots, ha estat clau per tancar el partit. Al final, 68 a 85, i s’acaba el somni europeu per al Bàsquet Club Andorra.

Ara toca centrar-se a la lliga, on l’equip té tres finals per salvar la categoria. La primera arribarà aquest dissabte a les sis de la tarda al Poliesportiu, contra l’Urbas Fuenlabrada.