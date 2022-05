El Bàsquet Club Andorra certifica el descens a la LEB Or en una nit negra a la Bombonera (75-77)

El Bàsquet Club Andorra ha consumat aquest dissabte el descens de categoria després de tancar la fase regular sumant una nova derrota contra el Lenovo Tenerife. El partit, disputat en una Bombonera espectacular i on els locals estaven obligats a guanyar per aconseguir la permanència, es decidiria amb una cistella de l’ex tricolor Gio Shermadini sobre la botzina. D’aquesta manera el Bàsquet Club Andorra certifica el descens a la LEB Or després de vuit temporades consecutives a la màxima categoria. McIntyre, el millor del partit amb 23 punts i un 25 de valoració.

Continuarà ampliació