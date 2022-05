El Bàsquet Club Andorra a Saragossa fa un pas de gegant cap a la permanència (80-83)

El Bàsquet Club Andorra veu més a prop el somni de la permanència després de sumar aquest dimarts l’onzena victòria de la temporada (11-22), la tercera en els últims quatre partits, derrotant a domicili el Casademont Saragossa, rival directe dels tricolors, després de dues pròrrogues. Oriol Paulí, el millor dels andorrans amb 9 punts, 12 rebots per un 15 de valoració. Hannah i Morgan màxims anotadors amb 17 punts.

No es podia fallar de cap de les maneres. Aquest dimarts no. El Bàsquet Club Andorra afrontava a Saragossa el partit més important de la seva recent història. Des del seu retorn a l’ACB, aquesta és la vuitena temporada consecutiva, els tricolors mai s’havien vist tan a prop del descens. El curs 2014/15, el del retorn a la màxima categoria, el Bàsquet Club Andorra, amb Joan Peñarroya a la banqueta, a dues jornades per al final ja sumaria les 12 victòries salvadores.

De fet, aquella temporada l’equip es permetria el luxe de tancar la fase regular amb tres derrotes consecutives. Ara, en el curs 21/22, el conjunt del Principat ha aconseguit arribar molt viu a l’última jornada gràcies a la victòria agònica d’aquest dimarts al Príncipe Felipe de Saragossa. Es tracta de la tercera victòria en quatre partits des de l’arribada d’Òscar Quintana. Ara resta rematar la feina. Aquest dissabte la Bombonera decidirà el futur del Bàsquet Club Andorra a l’ACB.

Precipitat, ansiós, amb molt poca circulació de la pilota i sense trobar línies de passada. Així arrencaria el partit el Bàsquet Club Andorra al Príncipe Felipe de Saragossa. Els locals, vivint dels punts de Ferrari, començarien dominant amb un 7-0 de sortida, però els tricolors, amb un molt fluix percentatge de tir, s’agafarien al partit gràcies a l’aportació d’Oriol Paulí o a la lluita de Nacho Llovet. 18-12 al final del primer quart i amb moltes coses a corregir per part de l’equip d’Òscar Quintana.

Els problemes tricolors, però no millorarien en el segon quart. Sense aconseguir l’encert en el tir, el Bàsquet Club Andorra veuria com el Casademont Saragossa agafaria una diferència preocupant de nou punts (26-17), però l’aparició de Conor Morgan amb vuit punts consecutius donaria oxigen als tricolors (30-23). Una nova estirada dels locals, amb els punts de Yusta, Radoncic i Mekowulu, faria que l’equip aragonès obrís un petit forat en el marcador arribant a tenir una màxima d’onze punts (36-25) que trencaria Hannah sobre la botzina per enviar el partit al descans amb un esperançador 36-28. Malgrat el fluix partit del Bàsquet Club Andorra en la primera meitat, els d’Òscar Quintana arribarien molt vius a la mitja part.

En la segona part el Bàsquet Club Andorra ja sortiria amb una altra cara. Pujant la intensitat en defensa i treballant millor els atacs, l’equip tricolor, a poc a poc, jugada a jugada, aniria guanyant terreny a un Casademont Saragossa que començaria a notar la pressió de veure’s a baix jugant a casa. Un 14-20 de parcial en el tercer quart ho deixava tot obert de cara a l’últim quart (50-48).

I en els últims deu minuts el Bàsquet Club Andorra acabaria per donar-li la volta al marcador després d’un 5-8 de sortida (55-56). Era la primera vegada en tot el partit que els andorrans es veurien per davant en el marcador al Príncipe Felipe. De fet, la renda del Bàsquet Club Andorra arribaria a ser de sis punts (58-64) en la recta final del temps reglamentari, però una reacció local amb Santi Yusta de protagonista enviaria el partit a la pròrroga i això que els locals fallarien el tir de la victòria (64-64).

En la pròrroga, punt a dalt, punt a baix, el Bàsquet Club Andorra continuaria portant el comandament del partit i del marcador, però els maleïts tirs lliures li jugarien una mala passada. En un altre final ajustat, i quan semblava que la victòria seria per al Bàsquet Club Andorra, Yusta de nou forçaria una segona pròrroga (75-75). Cinc minuts més de bàsquet i de patiment per a un Bàsquet Club Andorra que sabia que una derrota el deixava pràcticament sense opcions de lluitar per la permanència. Però l’equip d’Oscar Quintana no deixaria de lluitar, no deixaria de creure en cap moment davant els cinquanta valents que es traslladarien del Principat a Saragossa per donar ànims als seus. Al final, i després de molt de patiment, el Bàsquet Club Andorra s’acabaria emportant de Saragossa una victòria vital que li obre de bat a bat les portes de la permanència a una jornada per al final de la temporada (80-83).

El Bàsquet Club Andorra disputarà aquest dissabte (20:45 h) l’últim partit de la temporada. Els tricolors es jugaran la permanència a la Bombonera jugant contra el Lenovo Tenerife.