El base Ádám Somogyi, segon fitxatge del BC Andorra

Infografia del BC Andorra donant la benvinguda a Ádám Somogyi

Ádám Somogyi s’ha convertit en el segon fitxatge del Bàsquet Club Andorra per a la temporada del retorn a l’ACB, la màxima categoria del bàsquet espanyol. El base, d’origen hongarès, té 23 anys d’edat i fa 193 centímetres d’altura. La nova incorporació ha firmat per dues temporades i s’estrenarà a la lliga Endesa on no hi ha jugat mai.

És considerat un jugador de formació, després de passar per les categories inferiors del Sevilla i el Torrelodones, a més d’haver estat al San Pablo Burgos. La temporada passada, a la primera divisió hongaresa, va anotar 12 punts, va capturar més de 3 rebots i va repartir gairebé 4 assistències per partit.