El Barça d’hoquei completa l’estada a Encamp fent un “entrenament” amb els infants de l’Àrea de Jovent

La cònsol major, Laura Mas, ha rebut aquest matí als jugadors i membres de l’staff del Barça d’hoquei patins a les instal·lacions del Complex Esportiu d’Encamp. Per quart any consecutiu, l’equip ha escollit la parròquia encampadana per a preparar la pretemporada. L’estada, que en total compta amb quatre sessions d’entrenament físic i tàctic, es va iniciar el diumenge 14 d’agost i finalitza aquest dijous.

A banda de la rebuda, aquest matí de dimecres també s’ha dut a terme una activitat conjunta entre els jugadors del Barça d’hoquei i els infants de l’Àrea de Jovent, que han pogut viure un entrenament de l’equip des de dins i, alhora, gaudir d’una jornada molt divertida que ha apropat l’esport professional i d’elit als més petits i petites de la parròquia.

Per a cloure la jornada, el club blaugrana ha fet entrega d’una samarreta i un stick signat per tots els jugadors a la cònsol major com a record de la seva estada a Encamp.

Les estades esportives del FC Barcelona es tancaran amb els equips de bàsquet: el Barça B, que arribarà el 19 d’agost, i el Barça CBS femení, que iniciarà la sessió d’entrenaments a la parròquia el 21 de setembre.