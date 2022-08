El Barça d’handbol finalitza la pretemporada amb les Pardines i Engolasters com a zones d’entrenament

El Barça d’handbol finalitza aquest divendres la seva estada esportiva a Encamp després de quatre dies d’intensos entrenaments en les instal·lacions del Complex Esportiu i de diferents sessions preparatòries en indrets emblemàtics de la parròquia, com les Pardines i Engolasters.

El cònsol menor, Jean Michel Rascagnères, ha rebut aquest matí de dijous a la plantilla i a l’staff de la secció a casa comuna, on els ha agraït que el Barça “continuï confiant en Encamp per a fer les preparacions. Per a nosaltres és una satisfacció veure’ls aquí i poder-los ajudar a afrontar la temporada en les millors garanties”.

L’entrenador del Barça d’handbol, Carlos Ortega, ha destacat que estan “molt contents amb les instal·lacions i amb el clima. Agraïm el suport que tenim per a poder entrenar aquí”. D’altra banda, el capità de l’equip, Gonzalo Pérez Vargas, ha assegurat que “venir a Encamp s’ha convertit en una tradició per a nosaltres. Podem sortir de l’estiu de Barcelona i entrenar per a preparar-nos en un clima més suau”. A més, “pels qui som supersticiosos, poder repetir el que vam fer en anys anteriors, on vam tenir molts bons resultats, és un afegitó”.

Vargas també ha matisat que estades com les d’Encamp “són molt importants. Per exemple, jo comparteixo habitació amb el meu company de porteria, i ho fem pràcticament tot junts amb tota la plantilla. I, això, és molt beneficiós per a l’adaptació i per a aprendre l’idioma”.

En finalitzar l’acte de rebuda, l’equip d’handbol ha fet entrega d’una samarreta firmada per tots els jugadors al cònsol menor com a record de la seva estada a Encamp.

Les estades esportives del FC Barcelona continuen amb l’arribada de la secció d’hoquei patins, que estarà a la parròquia del 14 al 18 d’agost, i els equips de bàsquet, el Barça B, (que arriba el 19 d’agost i es quedarà fins al 18) i el Barça CBS femení (que estarà a Encamp del 21 al 24 de setembre).