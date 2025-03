El banc solidari de perruques d’Andbank dona suport a més de 30 persones

Tres exemplars de perruques del banc solidari (Andbank)

El banc solidari de perruques, impulsat per Andbank, ha donat servei a més de 30 persones en els seus dos anys mig de funcionament. El projecte té l’objectiu d’oferir gratuïtament perruques de cabell natural i assessorament personalitzat a totes les dones que passen per un procés oncològic i que amb el tractament acaben perdent el cabell.

El banc de perruques està dirigit per Nelly Garcia, especialitzada en perruqueria i estètica oncològica. Ella fa l’acompanyament des del primer moment; comenta que “el més aconsellable és venir abans de perdre el cabell, d’aquesta manera podem adaptar la perruca seguint el seu estil natural. El moment més difícil és quan s’han de rapar el cap, jo acostumo a asseure la persona d’esquena al mirall per a evitar l’impacte visual i explicar-li que, després del tractament, la pell del cap necessitarà més cura ja que amb la quimioteràpia es torna més sensible i fàcilment irritable”

El banc es va posar en marxa al setembre de 2022 amb 5 perruques i actualment, gràcies a la col·laboració d’Andbank, donacions i campanyes diverses ja compta amb 18 perruques. El projecte es va iniciar arran d’una conversa amb Chiqui Novis, infermera i fotògrafa, en la presentació del seu llibre “A veces la vida” i amb el qual es va fer la primera donació per a la posada en marxa.

Maria Suárez, directora de banca país de l’entitat afirma que “des d’Andbank sempre hem estat molt compromesos amb la lluita contra el càncer, donant suport a diverses accions i projectes destinats a contribuir en aquest tema. Calia fer alguna cosa a Andorra, i per això el nostre suport al banc de perruques, un projecte que aporta molt per a totes les persones que estan passant per aquesta situació i que està obert a tothom que el necessiti”.

Rosa Campà, usuària del banc de perruques afirma que “són processos complicats, molt durs, no et reconeixes al mirall i el fet de tenir accés a una perruca de cabell natural és un veritable luxe i un gran recolzament que, d’una altra manera, seria impossible” Campà afegeix que “de cop tot està fora de control i poder contar amb la Nelly i el seu equip és una gran sort, perquè aconsegueixen que la teva imatge s’assembli el màxim a la de sempre, i així recuperes una mica la teva autoestima”.

El banc solidari està ubicat a Andorra la Vella, ofereix un servei gratuït i està obert a qualsevol persona que ho demani, només cal reservar cita trucant al 868 689.