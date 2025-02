El Banc Europeu d’Inversions aprova el cofinançament de 60 milions d’euros per a projectes de transició energètica

Al fons, els secretaris d’Estat, Noëlia Souque i David Forné amb membres del BEI (SFGA)

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) ha aprovat el cofinançament a Andorra, mitjançant un préstec de 60 milions d’euros, per a projectes de transició energètica. Aquest import anirà destinat a finançar projectes d’energia renovables, distribució de les xarxes de calor i ampliacions de subministrament energètic. El banc de la UE ha fet pública a la pàgina web l’aprovació per part del Consell d’Administració després de l’avaluació feta a Andorra durant els darrers mesos. Aquesta és la primera vegada que el BEI valida un préstec al Principat.

El projecte presentat per Andorra s’alinea amb un dels objectius del BEI de donar suport a la mitigació del canvi climàtic fora de les fronteres de la Unió Europea. Una vegada aprovat el cofinançament per part del BEI, Andorra i el banc europeu se centraran a avançar en la formulació del préstec per a arribar a la signatura durant els mesos vinents.

L’acord marc signat a finals de 2022, entre Andorra i la UE en el context de procés d’acostament a la Unió Europea, és el que ha fet possible accedir a aquest finançament, així com a l’assistència tècnica per part del BEI. Aquest pas també és resultat del treball d’homologació internacional d’Andorra mitjançant l’adhesió al Fons Monetari Internacional (FMI) i al Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa amb l’objectiu d’enfortir el seu accés a fons de finançament multilateral.

Aquest finançament internacional reforçarà la projecció internacional d’Andorra i també ajudarà al país a guanyar sobirania energètica. L’assoliment del préstec permet agilitzar els diversos projectes que el Govern té sobre la taula per a impulsar la transició energètica, garantir la capacitat d’abastiment d’energia amb la millora de les connexions amb els països veïns i incrementar la producció nacional.

Les converses per a tenir accés a finançament del BEI es van desenvolupar en paral·lel amb la conclusió de les negociacions per a l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. Tal com assenyalava el Banc Europeu d’Inversions en aquell moment, el coneixement tècnic i el suport financer de l’entitat suposen una important palanca per a crear oportunitats perquè Andorra s’alineï més amb els estàndards de la UE, i els projectes finançats (particularment els que milloren la connectivitat) tindran un impacte positiu en la relació del país amb la Unió Europea.